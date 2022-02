"KUL je pritegnil pozornost, a nima vsebine, temveč pobožne želje" #video

"Zagotovo so se dobro pripravili. Na šov, na to, da bodo animirali javnost, da bodo pritegnili pozornost. Luka Mesec, ki se je do zdaj zanašal na bolj jokajoč, čustven glas, je danes pokazal nekoliko večjo odločnost. Nekoliko sem sicer pogrešal več vsebine. Poslušali smo ene in iste floskule. Bolj 'wishful thinking' (pobožne želje, op. p.) kot kar koli drugega," je današnji posvet Rešitve za boljšo Slovenijo, na katerem so stranke KUL predstavile nekatere vsebinske točke njihovih volilnih programov, za Planet TV komentiral strokovnjak za komuniciranje Edvard Kadič.

Prvaki strank, povezanih v KUL, Marjan Šarec (LMŠ), Tanja Fajon (SD), Luka Mesec (Levica) in Alenka Bratušek (SAB), so danes na pogovoru o rešitvah za boljšo Slovenijo predstavili svoje poglede in rešitve na posamezne probleme, ki pestijo državo in izzive za v prihodnje.

Zaupanje v demokracijo želijo med drugim povrniti s tem, da bi izpolnili dolgoletne obljube in ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje, razveljavili bi vse zanje sporne ukrepe, sprejete v tem mandatu, tudi tiste, zapisane v interventnih protikoronskih zakonih, in jih uredili z enim krovnim zakonom.

Do volitev, ki bodo 24. aprila, Šarec pričakuje "kri, znoj in solze," po volitvah pa jih, kot so vsi izpostavili, čaka trdo delo. Foto: Reuters

Napovedujejo še, da bodo odločno posegli v korupcijo in povrnili neodvisnost medijev in novinarske avtonomije. Za vse odločilne korake v državi pa bi po njihovem mnenju morali preverjati voljo ljudi na posvetovalnih referendumih in se izidov držati.

Pri zdravstvu so poleg ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja kot rešitve izpostavili, da se vsi zavzemajo za učinkovito javno zdravstvo. Kot so dodali, bi morali 130.000 ljudem, ki so ostali brez osebnega zdravnika, tega morali zagotoviti, hkrati pa vsem v največ 30 dneh zagotoviti možnost pregleda pri specialistu.

Opozicijske stranke na volitvah pričakujejo dobre rezultate



V opozicijskih strankah ob današnjem podpisu odloka o razpisu volitev poudarjajo, da so na nanje pripravljeni, pričakujejo tudi dobre volilne rezultate. Prvaki strank KUL so ob tem v današnjih izjavah poudarili, da njihov sporazum o povolilnem sodelovanju jasno določa, kdo bo kandidat za mandatarja, zato ni dvomov o tem, kako razumeti rezultat.



Glede morebitne podpore Robertu Golobu, predsedniku stranke Gibanje Svoboda, ki ji ankete kažejo visoko podporo, je koordinator Levice Luka Mesec izpostavil, da glede na to, da stranka ni ena izmed podpisnic sporazuma o povolilnem sodelovanju, je to "definitivno ena izmed točk o kateri se moramo pred volitvami pogovoriti".