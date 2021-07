Konec tedna sončen in vroč, temperature krepko čez tridesetico

Petek bo precej jasen in vroč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 34 stopinj Celzija. Sončno in vroče vreme se bo čez vikend nadaljevalo.

Danes popoldne in zvečer bodo v severni Sloveniji posamezne nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale tudi v noč. Ponekod bo pihal jugozahodni veter, napovedujejo meteorologi Agencije RS za okolje (Arso).

Čez vikend bo vroče, v začetku tedna prihaja ohladitev

Sobota bo sončna, na severozahodu bo kakšna nevihta lahko že dopoldne, popoldne pa se bodo krajevne plohe in nevihte pojavljale v severni polovici Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na severozahodu do 27 stopinj Celzija.

V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki bodo manj verjetne v severovzhodni in jugovzhodni Sloveniji. Zapihal bo jugozahodni veter. Ohladilo se bo.

V ponedeljek bo sprva še pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki bodo verjetnejše v zahodni polovici Slovenije. Popoldne se bo zjasnilo.