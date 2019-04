Kje bo končal policistov morilec, ki se mu izteka petletna kazen? #video

Namesto 15 let zapora so Petrovčiču dosodili pet let obveznega zdravljenja v Forenzični psihiatrični bolnišnici v Mariboru. In pet let zdravljenja v tem bolnišničnem zaporu je tudi največ, kar lahko dobi. Če bo moral zdravljenje nadaljevati, ga bo v zavodu, kjer bodo njegovi edini pazniki medicinske sestre.

Misel, da morilec njenega sina prihaja na svobodo, Danico Kukovič navdaja z grozo.

"Grozno. Strah me je, da bi se to ponovilo še komu drugemu, da bi bila še kakšna mama oziroma kakšna družina tako nesrečna kot mi. Vedno se sprašujem, zakaj," je za Planet dejala Kukovičeva.

Zaposlen je bil v Slovenski vojski

Damijana Kukoviča je hladnokrvno sredi Litije avgusta 2014 v glavo ustrelil Dušan Petrovčič, ki je bil zaposlen v Slovenski vojski.

"On je bil bolnik, zdravil se je, jemal je tablete in mislim, da sploh ni razsodno razmišljal," je pred časom dejal Gvido Novak, predsednik Sindikata vojakov Slovenije.

Zakon določa pet let zaprtega zdravljenja

Namesto v zapor so ga napotili na zdravljenje na mariborsko forenzično psihiatrijo. A zakon dopušča največ pet let zaprtega zdravljenja za tovrstne primere, je povedal psihiater Peter Pregelj.

"Kazenski zakonik ne predvideva daljšega obdobja zdravljenja, čeprav vemo, da nekaterih psihičnih motenj v obdobju petih let ni mogoče pozdraviti," je pojasnil Peter Pregelj, sodni izvedenec psihiatrije.

In ravno to je že na izreku sodbe Petrovčiču poudaril tudi sodni izvedenec Dragan Terzič.

"Glede na sam potek domnevam, da bo zdravljenje potrebno še precej dlje časa kot pet let," je pred sodiščem dejal Dragan Terzič.

Kam ga lahko pošljejo?

S forenzične psihiatrije, kjer za varnost skrbijo pravosodni policisti, ga bodo torej odpustili. In potem?

Kjer koli bo, nanj ne bodo pazili pravosodni policisti. Lahko ga pošljejo v navadno psihiatrično bolnišnico, lahko ga dajo v nadzorovano obravnavo ali v socialnovarstveni zavod. Lahko pa ga tudi preprosto pošljejo domov s kupom zdravil.

"Običajno je jemanje zdravil v domeni osebe same v dogovoru z zdravnikom, torej prostovoljno v dogovoru z načrtom zdravljenja," je razložil Pregelj.

Foto: Igor Zontar