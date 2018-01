Kdaj otroku kupiti prvi telefon #video

[video: 67760 / ]

Telefoni, tablice, računalniki. Pereča tema, zlasti v povezavi z najmlajšimi. Kdaj je torej primerna starost, da otroku kupimo prvi telefon ali tablico? Želje po teh napravah imajo vse mlajši otroci. Prav tako si ne moremo zatiskati oči, da je zgodnje računalniško opismenjevanje nujno. Kot v osnovni šoli Šmartno pod Šmarno goro, kjer že tretje leto tablice uporabljajo med poukom, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Pouk s tablicami so na šoli uvedli pred tremi leti, ko so se prijavili k projektu Zavoda za šolstvo in prejeli 25 tabličnih računalnikov. "S tem učenci pridobivajo neke nove veščine in si tudi na ta način širijo obzorja," pove ravnatelj OŠ Šmartno pod Šmarno goro Maksimiljan Košir.

Najprej izobrazili učitelje

Preden so posodobili način poučevanja, so učitelje primerno izobrazili. Zdaj pa je na njih, kako bodo pouk s tablicami umestili v učni načrt. "Vedno mora biti vsebina tisto, kar nas zanima, tablica je pa pripomoček, s katero lažje pridemo do tiste zaželjene vsebine," pojasnjuje Nataša Jeras, profesorica razrednega pouka.

Tablica je za učence motivacijsko orodje. S tem ko na njej sami iščejo podatke, si jih tudi lažje in hitreje zapomnijo. Pri glasbi se prek posebne aplikacije učijo note, večkrat pa tablice uporabljajo tudi kot pripomoček za fotografiranje.

S tablicami je pouk bolj razgiban, otroci pa že zgodaj razvijejo računalniško pismenost.

Skoraj vsak otrok prej ali slej želi svoj telefon

Raziskave kažejo, da je povprečna starost v ZDA, ko otrok dobi prvi telefon 10 let. V Veliki Britaniji celo 8 let. Temu sledimo tudi Slovenci. Pritisk vrstnikov je tolikšen, da skoraj vsak otrok prej ali slej želi svoj telefon.

O pravilni in varni rabi telefonov in tablic je v oddaji Dan. spregovoril strokovnjak za družbene medije na Planet TV Daniel Fazlić.

In kako naj ob tem ravnajo starši? S pametno pogodbo ob nakupu mobi paketa. V njej so starostna priporočila, anketa za otroke, odmerjen čas o uporabi mobitela, pravila in super pravila - komu se otrok lahko oglasi oglasim in komu ne, kaj objavlja na spletu, bonton in nagradne nalepke, s katerimi starši nagrajujejo otroke.

Fazlić je tudi razložil, kako ravnati v primerih, ko je nujno uvesti starševski nadzor in kje lahko starši to poiščejo.