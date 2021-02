Kakšno vreme nas čaka konec tedna

Več o vremenu po Sloveniji preberite na vreme.siol.net.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, ponekod v notranjosti bo prehodno možna kakšna kaplja dežja. Popoldne se bo od severa jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 16 stopinj Celzija.

Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo predvsem na vzhodu nekaj nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo slabela. Jutranje temperature bodo od -6 do 2, na Primorskem do okoli 5, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija. V ponedeljek bo jasno, predvsem v Vipavski dolini in na Krasu bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, le zjutraj in deloma dopoldne bo ponekod v notranjosti zmerno oblačno, napovedujejo na Agenciji RS za okolje (Arso).