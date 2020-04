Kaj narediti, ko se vam zamaši odtok?

Oglasno sporočilo

V dneh, ko smo bolj ali manj prisiljeni ostati doma, se povečuje tudi obremenitev odtočnih in kanalizacijskih cevi. Zamašen odtok ni zgolj nadležen, temveč prinaša tudi zdravstveno tveganje, saj je umazana stoječa voda lahko vir bakterij. Zaradi tega je nujno, da imamo v časih, ko smo doma in so odtoki močno obremenjeni, te očiščene in dobro pretočne.

Zamašeni odtoki in kanalizacija so lahko velika nadloga, ki vsake toliko časa doleti vsakega izmed nas. Čiščenje, odmaševanje ter pregledovanje odtokov in kanalizacije je bolj zahtevno, kot se morda zdi na prvi pogled. Preventivno lahko odtoke čistimo s sodo bikarbono ali vročo vodo, vendar to zaleže le ob preprostih zamašitvah. Strokovnjake je priporočljivo poklicati na pomoč, kadar voda po samostojnih posegih ne odteka oziroma odteka zelo počasi. Prav tako je priporočljivo, da se odmaševanja starih in dotrajanih cevi ne lotevamo sami, saj lahko cev poškodujemo in je potrebna zamenjava.

Pregledi s kamero.

Rešitev za vsako zamašitev: z najsodobnejšo opremo, strokovnimi mojstri in skrbjo za okolje

Za Komunalo Odtok je vsaka zamašitev izziv. Izkušnje z odmaševanjem odtokov in kanalizacije, visoko usposobljen kader in najsodobnejša oprema pa so tiste, ki poskrbijo za to, da ima Komunala Odtok rešitev za vsako zamašitev.

Visoka raven strokovnosti vsakega delavca, razpoložljivost sodobne tehnologije za opravljanje različnih vrst del, širok nabor storitev in razumevanje pomena nemotenega delovanja odtočnega kanalizacijskega sistema so glavni razlogi za visoko zaupanje strank podjetju. Andrej Sitar, direktor Komunale Odtok, ob tem poudarja: "Čeprav imamo skoraj tridesetletne izkušnje, se še vedno učimo in lahko rečem, da smo iz dneva v dan boljši. Pokrivamo celotno paleto storitev na področju odtokov in kanalizacije. Ob tem uporabljamo najsodobnejšo opremo, kader pa redno strokovno usposabljamo. Pri svojem delu nikoli ne pozabimo na skrb za okolje in prijaznost ter varnost naših strank."

Storitve podjetja.

Zamašen odtok? Komunala Odtok svetuje: 1. Če gre za manjšo zamašitev, lahko poskusite odtoke očistiti s sodo bikarbono ali vročo vodo. 2. Izogibajte se sredstev za čiščenje, ki vsebujejo nevarne kemikalije, te so škodljive za okolje in vaše zdravje. 3. Da ne poškodujete odtokov, je potrebno delo strokovnjakov. 4. Svetujemo, da odtoke redno čistite, da se zamašitev ne ponovi.

Storitev podjetja Komunala Odtok, ki ima poslovni enoti v Ljubljani in Mariboru, vključujejo čiščenje in odmaševanje odtokov ter kanalizacije, praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, črpanje lovilcev maščob in olj, preglede s kamero ter preizkuse tesnosti. Podjetje je svoje storitve nadgradilo v izvajanje upravljanja in vzdrževanja čistilnih naprav ter kanalizacijskega omrežja. Komunala Odtok upravlja in vzdržuje male sisteme (MKČN do 4-5PE) in tudi večje sisteme v sklopu izvajanja celotne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.

Preizkus tesnosti kanalizacije.

Zakaj je pomemben pregled odtoka s kamero? S pregledi z video kamero lahko hitro in učinkovito ugotovimo, v kakšnem stanju so vaše odtočne cevi in kaj je potrebno narediti. S tem prihranimo čas in ugotovimo, kje je težava pri zamašenih odtokih, še posebej pri težje dostopnih površinah.

Sem spada tudi odvoz blata iz greznic in MKČN, saj polne greznice povzročajo zamašitve, njihovo redno praznjenje pa je pogoj za nemoteno delovanje odtočnega kanalizacijskega sistema. V skladu s predpisi o ravnanju z odpadki je treba vsebino, ki se nabira v greznici, oddati na čistilno napravo, prav tako pa je treba redno prazniti tudi blato iz malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). Zaupa nam več kot 10.000 fizičnih strank letno, upravniki stanovanjskih stavb ter tudi večja podjetja, lastniki lokalov, barov in restavracij, na področju vzdrževanja pa tudi gradbena podjetja, javne komunale in občine. Na področju izvajanja storitev odmaševanja in čiščenja odtokov ter kanalizacije se je podjetje razvilo v vodilnega ponudnika v Sloveniji.

Čiščenje odtokov in kanalizacije.

Za vse to in še več poskrbi Komunala Odtok z najsodobnejšo opremo po konkurenčni ceni, na brezplačni telefonski številki 080 80 40 ali 041 632 992 pa so vam na voljo 24 ur na dan, sedem dni na teden, 365 dni na leto.

