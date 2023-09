Kaj bo z ogromnim projektom na Pohorju? Krajani so odločno proti.

Krajani pohorske vasice Tinje v občini Slovenska Bistrica so na današnjem zboru enotno podprli sklep, s katerim so državi in investitorju sporočili, da odločno nasprotujejo vetrnim elektrarnam na svojem območju. Občino in svet krajevne skupnosti so pozvali, naj ne podata soglasja k umeščanju in gradnji 21 vetrnih elektrarn na območju Treh Kraljev.