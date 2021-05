Janša: Pekrski dogodki uvertura vojne za Slovenijo

Pekrski dogodki so bili po besedah predsednika vlade Janeza Janše uvertura vojne za Slovenijo. "Šlo je za prvo merjenje realne moči med Slovenijo in Beogradom, med slovensko teritorialno obrambo in slovensko policijo na eni ter jugoslovansko armado na drugi strani," je dejal v govoru na nocojšnji slovesnosti ob obletnici pred mariborsko Kadetnico.

Spomnil je, da so prve slovenske nabornike urili tako v učnem centru teritorialne obrambe (TO) v Pekrah pri Mariboru kot na Igu pri Ljubljani, Jugoslovanska ljudska armada (JLA) pa je zahtevala razpustitev obeh teh centrov. "Vendar pa se je poskus razpustitve centra s silo zgodil samo v Mariboru. V desetletjih, ki so minila od takrat, je postalo jasno, da je JLA oziroma Beograd takrat izbral Maribor zaradi napačne ocene," je dejal.

Na jugoslovanski strani so namreč po besedah Janše ocenjevali, da bodo Mariborčani podprli načrte, da se s silo zatre osamosvojitvene težnje Slovencev. "Namesto tega se je Maribor junaško uprl,” je dejal premier.

Spomin na Mariborčane, ki so prišli na ulice

"Če Mariborčani ne bi prišli na ulice, takrat ko so v kasarnah v Mariboru tanki prižigali motorje, je veliko vprašanje, ali bi takrat lahko situacijo obvladali brez večjih žrtev," je dodal in spomnil na prvo žrtev med slovenskim osamosvajanjem Josefa Šimčika, ki je umrl pod enim od teh tankov.

Takrat je Slovenija po besedah Janše preizkusila trdno vztrajanje na svojih stališčih in korake, ki so na meji med pogajanji in oboroženim bojem, kot so blokade vojašnic in odvzem infrastrukture. "To je bila dobra mokra vaja za junij in julij, ko se je vojna v polnem obsegu začela," je še povedal.