Janša in Blinken poudarila pomen nadaljnje podpore Ukrajini

Premier Janez Janša in ameriški državni sekretar Antony Blinken sta v današnjem telefonskem pogovoru poudarila, da je treba še naprej podpirati suverenost Ukrajine in njeno ozemeljsko celovitost z močno varnostno podporo, so sporočili iz premierjevega kabineta.