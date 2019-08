Izpustili ptico, ki so jo januarja rešili iz ujetništva #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaščitena ptica postovka, ki so jo januarja rešili iz ujetništva v kletki, potem pa je bila nameščena v zatočišču za živali ter rehabilitirana, je končno svobodna.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je zaščitena ptica postovka, ki je bila januarja v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) rešena iz ujetništva v kletki in potem nameščena v zatočišče za živali ter rehabilitirana, končno svobodna.

Kranjski policisti so na družbenem omrežju Facebook objavili videoposnetek, kako so jo izpustili na svobodo.

Policisti še opozarjajo, da je ptica ujeda ena od številnih živalskih vrst, ki jih je prepovedano zadrževati v ujetništvu kot živo žival, odvzeto iz narave.