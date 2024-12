Inšpektor je stavbo razumel kot prostor, v katerem se izvaja institucionalno varstvo, čemur pa stavba ni namenjena. V svoji obrazložitvi je zapisal, da nastanitev šestih uporabnikov v institucionalno varstvo ne predstavlja začasnega reševanja stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, predstavlja pa spremembo namembnosti objekta.

Je imel inšpektor kakšen drug motiv za takšno odločitev?

V Sloveniji je sicer okoli tisoč invalidov, ki živijo v podobnih stanovanjskih skupinah, ki so del javnih socialnovarstvenih zavodov in nevladnih organizacij. Z izdajo odločbe je bil zavod Dom na Krasu primoran v takojšnje prenehanje uporabe stanovanjske stavbe.

Kot so ob tem opozorili na inštitutu za socialno varstvo, ima ozadje te odločbe tudi lokalnopolitično ozadje. Z deinstitucionalizacijo Doma na Krasu se namreč ne strinjajo nekateri aktivni krajani Divače, in ko je začel zavod vzpostavljati stanovanjske skupine tudi na območju Goriške, se je tam vzpostavila civilna iniciativa z močno povezavo z divaško civilno iniciativo. Inšpektor, ki je izdal odločbo, je po besedah predstavnikov omenjenega inštituta močno povezan z goriško civilno iniciativo in celo družinsko povezan z enim od njenih aktivnejših članov.

Na ministrstvu odločitev obžalujejo

Na odločitev inšpektorata so se danes odzvali tudi na ministrstvu za solidarno prihodnost, kjer odločitev obžalujejo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so že v preteklih letih, ko so civilne iniciative v povezavi z lokalno politiko spodbujale ukinitev stanovanjskih skupnosti v njihovem okolju za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, budno spremljali in sodelovali s kraškimi skupnostmi.

Kot so še zapisali, so tako minister Simon Maljevac kot strokovne službe ministrstva v tesnem stiku z vodstvom zavoda in skupaj iščejo rešitve za nastalo situacijo, da uporabnicam in uporabnikom zagotovijo dostojno mesto v skupnosti.

Selitev šestih uporabnikov v stanovanjsko skupino v Solkanu je bila sicer letos izvedena v okviru procesa deinstitucionalizacije zavoda Dom na Krasu, ki poteka od leta 2019. Ta proces temelji na zavezah Slovenije iz Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov in predstavlja dolgoročen cilj socialnovarstvene reforme.