Gorenjski policisti ujeli kolesarko pri selitvi

V Kranjski Gori so policisti opazili kolesarko brez zaščitne čelade, še bolj jih je v oči zbodel potovalni kovček, ki ga je obesila kar na balanco.

Ob tem policisti PU Kranj, ki so "preseljevanje kolesarke" objavili na Facebooku, opozarjajo, da se največ kolesarskih nesreč zgodi zaradi neprilagojene hitrosti. Zgovorno je tudi dejstvo, da polovica smrtnih žrtev in hudo poškodovanih v času nastanka nesreče ni uporabljala zaščitne čelade.

Preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev

Kljub temu da policisti vseskozi poudarjajo, kako pomembni so uporaba zaščitne čelade, prilagojena hitrost, upoštevanje prometnih pravil in vožnja po kolesarski stezi, nespametna dejanja kolesarjev kažejo, da vsa opozorila in visoke številke smrti in poškodb med kolesarji ne zadoščajo. Policisti so v zadnjem julijskem vikendu začeli s preventivno nacionalno akcijo za večjo varnost kolesarjev, ki bo potekala do 4. avgusta 2022.

Po podatkih Agencije za varnost prometa vsaj štirikrat tedensko kolesari dobrih 13 odstotkov ljudi. Foto: Slovenska policija

Policisti bodo z večjo intenzivnostjo preverjali, ali kolesarji spoštujejo prometna pravila in kako se do kolesarjev obnašajo ostali vozniki. Akcijo sicer koordinira Javna agencija RS za varnost prometa, ki kolesarje in ostale udeležence prav tako poziva k strpni vožnji in večji previdnosti na cestah.

Na slovenskih cestah letos umrlo že deset kolesarjev

Delež kolesarjev v zadnjih letih se vztrajno povečuje, povečuje se tudi število prometnih nesreč, v katerih so udeleženi. Podatki Javne agencije za nadzor prometa kažejo, da smo do 23. julija letos v Sloveniji zabeležili 44 prometnih nesreč kolesarjev, v katerih je bilo 123 hudo telesno poškodovanih in 527 lažje telesno poškodovanih.

Umrlo je deset kolesarjev, enako kot v celem letu 2021. Kar sedem od desetih umrlih je smrtno prometno nesrečo povzročilo, v največ primerih zaradi neprilagojene hitrosti, pet jih je bilo starejših od 65 let. Kar polovica smrtnih žrtev v času nastanka prometne nesreče ni uporabljala zaščitne čelade. Dobra polovica vseh hudo poškodovanih kolesarjev tudi ni nosila zaščitne čelade.

Letos so kolesarji povzročili 70 prometnih nesreč pod vplivom alkohola, en kolesar je kot povzročitelj zato tudi umrl. Zaradi drugih povzročiteljev pod vplivom alkohola sta letos umrla dva kolesarja.

Uporaba mobilnih telefonov in drugih naprav med vožnjo, ki zmanjšujejo slušno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila, je med pogostimi kršitvami tudi pri kolesarjih. Med vožnjo s kolesom je prepovedano uporabljati mobilni telefon, do konca julija je policija ugotovila že 491 kršitev prepovedi naprav ali opreme, ki motijo pozornost, so še zapisali na spletni strani Slovenske policije. Več o nacionalni akciji za večjo varnost kolesarjev si lahko preberete tukaj.