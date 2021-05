Gorelo perilo v kopalnici, mimoidoči iz hiše rešil mladoletnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V stanovanjski hiši na območju Rožne doline v Ljubljani je včeraj okoli 9. ure zjutraj zagorelo perilo v kopalnici, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje. Kriva je bila napaka na električni napravi. V hiši je ostal ujet mladoletnik, rešil ga je mimoidoči.

Ljubljanska policijska uprava je včeraj okoli 9. ure zjutraj prejela klic, da gori v stanovanjski hiši na območju Rožne doline. Ugotovili so, da je požar izbruhnil v zgornjem nadstropju stanovanjske hiše, na pomoč z gašenjem pa so že priskočili bližnji stanovalci.

Sedel na oknu in klical na pomoč

Med požarom je v hiši ostal ujet mladoletnik, ki sam iz stanovanja ni mogel zaradi poškodbe, za katero sicer ni bil kriv ta dogodek.

Ravnokar resil 13letnega Nejca iz gorecega stanovanja, fant je sedel na okenski polici in klical pomoc 😱

Nejc je 👌 pic.twitter.com/QljQIm7U9j — Voranc 🇸🇮 (@Voranc5) May 11, 2021

Stanovalcu je pomagal naključni mimoidoči. Gasilci so požar pogasili, policisti pa opravili ogled kraja in razgovore ter pri tem ugotovili, da je zagorelo zaradi napake na električni napravi. Po do zdaj zbranih obvestilih je tuja krivda izključena. V požaru je nastalo za nekaj tisoč evrov materialne škode.