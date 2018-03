Filo v poslanici: Velikonočni prazniki vračajo smisel in dajejo novo upanje

Kot pomladansko prebujanje narave osmisli njeno zimsko mirovanje, tako tudi velikonočni prazniki človeku, ki hrepeni po smiselnosti vsakega trenutka življenja, vrnejo smisel in dajo novo upanje. Tudi v tistih trenutkih, ki s trpljenjem in bolečino razodevajo bolj smrt kot življenje, je v velikonočni poslanici poudaril evangeličanski škof Geza Filo.

Kristus nas po besedah evangeličanskega škofa ne odreši telesne smrti, nas pa odreši v njej. "Kristus je edini zmogel smrt na križu, ki predstavlja vrhunec zla, v korenini preobraziti v vrhunec dobrega, ki ga Bog želi podariti človeku," je dejal. Sami, brez Kristusove smrti in vstajenja, po njegovih besedah poznamo le življenje, zaprto v egoizem, ki so vedno konča s porazom.

Velika noč pa oznanja, da je tu nekdo, ki pozna smrt, ki je za življenje. "To je smrt, ki je darovanje življenja iz ljubezni," je poudaril. Takšne velikonočne pomladi smo po njegovem prepričanju tudi letos potrebni vsi - izkoriščani in ubogi, razočarani in bolni enako kot bogati, srečni in zdravi.

Samo človek, ki pozablja nase zato, da bi v ljubezni prednostno poskrbel za bolj potrebne, kot je sam, lahko prinese prave rešitve na vseh področjih. "Velikonočni prazniki naj nas iz zime samoljubne naravnanosti prebudijo v dar drug drugemu iz ljubezni," je še poudaril evangeličanski škof.

Filo se je ob tem dotaknil tudi pomena velikonočnih praznikov za evangeličanske kristjane. Kot je pojasnil, je v velikonočnem tridnevju, ki nas usmerja k velikonočnemu jutru, veliki petek zanje največji krščanski praznik. Kristusovo trpljenje in smrt na križu sta pečat, ki potrjuje resničnost in veljavnost Božjega odrešenjskega dela. "Jezus je s svojo žrtvijo priskrbel popolno odkupitev, zadostitev in odrešenje za grehe ljudi. Jezusov križ je sprava med Bogom in človekom, je dokončno razodetje in izvedba Božje ljubezni," je pojasnil.

Na velikonočno jutro se odpirajo obzorja novega življenja. "Naše bivanje končno dobi svoj smisel, svojo vrednost, svojo lepoto. Nič nam ne bi koristilo, da smo se rodili, ko ne bi imeli sreče, da smo odrešeni. Rodili smo se za smrt, toda odrešeni smo za življenje," je dodal.