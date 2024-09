V Ljubljani so danes obiskovalke in obiskovalci na že tradicionalnem OVIRANtlonu spoznali izzive, s katerimi se vsakodnevno soočajo gibalno ovirani, slepi, slabovidni in gluhi.

Na Kongresnem trgu so mimoidoči med 10. in 17. uro lahko preizkusili, kakšne prepreke morajo vsak dan premagovati ljudje z različnimi ovirami.

Mladi in stari so se soočili z različnimi sklopi ovir, preizkusili pa so se tudi v uporabi javnega avtobusa LPP. Z invalidskimi vozički so se zapeljali po poligonu, sestavljenem iz različno strmih klančin, in po neprimernih rešetkah pri vhodu v manjši prostor. V drugih dveh sklopih pa so svoje ovire in težave predstavili slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni.

Fotogalerija 1 / 11 / 11

OVIRANtlon poteka v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki letos poteka pod sloganom "Udoben javni prostor – za vse". Dogodek pri nas organizira Svet za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir Mestne občine Ljubljana s pomočjo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine, Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter Javnega podjetja LPP.

V torek se OVIRANtlon seli na Bled, kjer se bodo mimoidoči na jezerski promenadi prav tako lahko preizkusili na poligonu s tremi tipi ovir.