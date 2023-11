Enkratni solidarnostni dodatek za novorojenčke bo izplačan 30. novembra

Nekateri upravičenci 30. oktobra niso prejeli enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojenčke. Do izpada izplačila je prišlo pri preverjanju, ali je izpolnjen pogoj glede stalnega prebivališča otroka. Pogoj zdaj znova preverjajo, upravičenci pa bodo dodatek prejeli 30. novembra, so za STA pojasnili na ministrstvu za delo.

V sporočilu, ki so ga objavili na spletnih straneh, so navedli, da je bil enkratni solidarnostni dodatek za novorojenčke sprejet kot eden od ukrepov za lajšanje razmer v času epidemije covid-19. Do njega so upravičeni starši otrok, rojenih od 1. januarja 2020 do 30. junija letos s stalnim prebivališčem v Sloveniji.