DZ na redni in izredni seji o opozicijskih predlogih zakonov

Po koncu redne seje se bodo poslanci sestali tudi na izredni seji DZ, na kateri jih čaka prva obravnava predloga spremembe zakona o nevladnih organizacijah, ki so ga pripravili v SDS. Foto: STA

Največ časa bodo poslanci na današnji redni seji namenili obravnavi novele zakona o osnovni šoli. V NSi z njim predlagajo uvedbo pripravljalnic, ki bi jih pred vstopom v šolo obiskovali otroci, katerih materni jezik ni slovenščina. Poslanska skupina NSi ga je v obravnavo vložila že drugič. DZ zakona v prvem poskusu ni sprejel, po oceni vlade je izobraževanje za tuje otroke že ustrezno urejeno. V NSi pa so napovedali, da politične podpore ne bodo iskali, ampak da bodo zakon, če bo treba, vlagali serijsko.

Na seji bodo glasovali tudi o imenovanju kandidatke za podpredsednico vrhovnega sodišča Marjeto Švab Širok, ki jo je predlagala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan. Glasovali bodo tudi predlogu vlade, da DZ za predstavnike ustanovitelja v nadzornem svetu Slovenske tiskovne agencije (STA) imenuje Jureta Brankoviča, Matevža Klobučarja, Petra Ribariča in Matejo Fridl Stojanović.

Po koncu redne seje se bodo poslanci sestali tudi na izredni seji DZ, na kateri jih čaka prva obravnava predloga spremembe zakona o nevladnih organizacijah, ki so ga pripravili v SDS. Po predlogu bi sredstva, ki jih davčni zavezanci niso neposredno namenili za financiranje splošno koristnih namenov, financiranje političnih strank ali reprezentativnih sindikatov, čeprav bi jih v skladu z dohodninsko zakonodajo lahko, v obdobju od 2024 in 2028 namenili obnovi po poletnih ujmah, in sicer s prenosom na Sklad za obnovo Slovenije. Predlagajo tudi spremembo načina financiranja Sklada za razvoj nevladnih organizacij.