Družina toži UKC: Zaradi napake je sin invalid, ne hodi in ne govori

Ob tem od Okrožnega sodišča v Ljubljani pričakujejo, da bo pospešilo obravnavo zadeve. "Tožbeni zahtevek smo zaradi nadaljnje škode zvišali in danes, če prištejemo še zakonske zamudne obresti, krepko presega milijon evrov," je na današnji novinarski konferenci povedala odvetnica Nina Cek, ki v postopku zastopa družino Peterka.

Spodbujevalnik prišili na napačno mesto

Tožbo proti UKC Ljubljana je družina Peterka vložila leta 2018, dve leti po operaciji triletnega otroka s prirojeno srčno napako. Dečku so mesec dni po rojstvu vstavili srčni spodbujevalnik, ki je deloval dobro, otrok pa se je normalno razvijal in bil zdrav, je na današnji novinarski konferenci povedal oče Peter Peterka. Zaradi okvarjene elektrode so spodbujevalnik julija 2016 zamenjali, a ga prišili na napačno mesto.

Okrožno sodišče v Ljubljani je leta 2019 zaslišalo starša, srčnega kirurga in kardiologa, ki sta sodelovala pri zdravljenju otroka. Nato pa nadaljevalo dokazovanje s pridobivanjem izvedeniškega mnenja, je pojasnila Cekova.

"V sklopu potrebne menjave elektrode spodbujevalnika je zaradi napačne namestitve prišlo do poslabšanja srčne funkcije, kar je privedlo do ponovne operacije in večkratnih reanimacij. Zaradi tega ima deček zelo hudo hipoksično okvaro možganov," je vodja oddelka za pediatrično kardiologijo in pediatrično intenzivno medicino pri Ludwig-Maximilians Universitat v Münchnu Nikolaus Haas zapisal v izvedenskem mnenju.

"Septembra letos je zaradi pripomb strank, zlasti kliničnega centra in zavarovalnice, sodišče pridobilo še dopolnitev tega mnenja in nam ga posredovalo v razjasnitev. Mnenje smo kot pravilno in popolno v celoti sprejeli, medtem ko ga nasprotna stran ne priznava," je dejala odvetnica.

Otrok utrpel štiri srčne zastoje in nepovratne možganske poškodbe

Izvedenec je v mnenju izpostavil, da je imel kirurg, ki je opravil zamenjavo elektrode, na razpolago dovolj časa, da bi se na poseg lahko ustrezno pripravil. Ampak da je izbral napačen pristop in je sondo bodisi zaradi preprostejše operativne tehnike bodisi zaradi nepoznavanja problematike srčne napake namestil na napačno mesto. Otroka je takrat sicer operiral kirurg UKC Ljubljana, ki ni otroški kirurg.

Temu je sledila še nezadostna kardiološka obravnava, saj po operaciji niso izvedli ultrazvočnih preiskav srca, "ki bi bile zagotovo potrebne," je v mnenju zapisal Haas.

"Izvedeniško mnenje torej nedvoumno pove, da je bila elektroda evidentno postavljena na napačno mesto in da ni bilo nikakršnega drugega vzroka za poslabšanje otrokove funkcije, saj je njegovo srce do tega posega dobro delovalo. To, skupaj z nadaljnjim neustreznim spremljanjem stanja, je privedlo do štirih srčnih zastojev, od teh je drugi povzročil nepovratne možganske poškodbe," je ugotovitve izvedenca povzela odvetnica.

Mama: Moj otrok je zaradi napake utrpel katastrofalno škodo. Je invalid, ne hodi in ne govori.

Mama Mateja Peterka je prepričana, da je otrok zaradi napake utrpel katastrofalno škodo. Na novinarski konferenci je opisala življenje z dečkom, ki je invalid ter ne hodi in ne govori. Dejala je, da skrb za takega otroka zahteva velike fizične in psihične napore. Zaradi zdravniške napake pa je po njenih besedah za starejšega brata prikrajšan tudi njun mlajši sin.

Starša se zavedata, da nobena odškodnina ne more povrniti družinskega in osebnega življenja ter ne zmore zmanjšati trpljenja, lahko pa pripomore k bolj kakovostnemu preživljanju vsakdana štiričlanske družine, je še dejala Cekova. Dodala je, da sta si starša pred pravdo prizadevala za mirno rešitev spora, a UKC Ljubljana na to do danes ni pristal.

V UKC Ljubljana izpodbijajo izvedensko mnenje

Z UKC Ljubljana pa so sporočili, da sodnih postopkov v teku ne komentirajo, še zlasti ne v zadevah, ko gre za občutljive osebne in druge zaupne podatke mladoletne osebe. "V UKC Ljubljana sicer obžalujemo, da je do tega primera in posledičnega sodnega postopka sploh prišlo," so zapisali v odgovoru na vprašanje STA, zakaj izpodbijajo izvedensko mnenje.