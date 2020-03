Do odškodnine tudi prek spleta in telefona

Nesreča nikoli ne počiva, zato je nujno, da poskrbimo zase in za svoje pravice tudi v izolaciji. Da bo res teklo, kot mora, bodo v družbi Poravnava.si , poskrbeli, da boste prišli do svojega denarja tudi na daljavo. Preverite, kako.

Foto: Getty Images

Ko se znajdemo v težavah, ko se nam zgodi nesreča in ko imamo občutek, da nas nekdo želi opehariti, se pogosto počutimo kot v slepi ulici. Kako naj zahtevam, kar mi pripada? Mi sploh pripada kakšna odškodnina? Kaj zdaj, ko se vsi uradi zapirajo?

To je samo nekaj vprašanj, ki se postavijo večini izmed tistih, ki se znajdejo v težkih položajih. Tega se zavedajo tudi v odškodninskem podjetju Poravnava.si, kjer so na razpolago 24 ur na dan – prek brezplačne telefonske številke 080 13 14 ali prek spletne strani poravnava.si.

Zakaj zaupati podjetju Poravnava?

Njihovi glavni prednosti sta nedvomno strokovnost in dolgoletne izkušnje. Pohvalijo se namreč z največ zaposlenimi pravniki v svoji branži, ki vsak na svojem področju najbolje vedo, kakšni so pravi postopki za reševanje vaših težav.

Njihova prednost je tudi teritorialna pokritost, saj imajo kar deset pisarn po vsej Sloveniji. Priča njihovi strokovnosti pa so tudi številna priznanja, med katerimi je zlata boniteta odličnosti. Poleg tega so edini v Sloveniji, ki se lahko pohvalijo s certifikatom Gospodarske zbornice Slovenije SLO Excellent SME in mednarodnim pečatom D-U-N-S.

Člani ekipe Poravnava.si se predstavljajo.

Pisarne so zaprte, vendar strokovnjaki iz podjetja Poravnava.si delajo za vas na daljavo: pokličite kadarkoli na telefonsko številko 080 13 14 ali obiščite spletno stran poravnava.si.

Kako vam lahko pomagajo?

Podjetje Poravnava.si vam bo priskočilo na pomoč takrat, ko boste to najbolj potrebovali. S svojim znanjem in strokovnostjo bodo poiskali pravi način do vaših pravic in vas vodili skozi zapletene birokratske procese. Za vas bodo pripravili vso dokumentacijo in vam zagotovili najvišjo možno odškodnino.

"Naše poslanstvo je ljudem pomagati v primeru, ko se poškodujejo v prometni nesreči, na delu ali javnem prostoru," nam je zaupal Ivan Gabrič, direktor podjetja Poravnava.si, ki poziva ljudi, da čeprav so njihove pisarne zaprte, so jim na voljo, da jim pomagajo – tako prek spleta kot prek telefona. Življenje teče dalje in nesreča nikoli ne počiva, zato so še vedno aktivni in njihovo delo poteka nemoteno.

080 13 14 ali na www.poravnava.si Poravnava.si vam omogoča priti do odškodnine tudi iz karantene, brez obiska pisarne. Torej na daljavo. Vse informacije prejmete na brezplačni telefoski številkiali na

Ste imeli nesrečo?

Ivan Gabrič, direktor: "Poravnava.si je na trgu prisotna že 18 let." Kako ravnati, ko smo udeleženi v nesreči? Kakšni so koraki, ki jih moramo narediti? "Najpomembnejši nasvet je 'brez panike'," zatrjuje Ivan Gabrič, saj je, kot pravi, panika najpogostejši vzrok za napake. "Zavarujte sebe in vse ogrožene. Potem lahko pokličete policijo," zatem je čas, da se obrnete tudi na pravnega svetovalca, ki vam bo takoj pomagal s ključnimi nasveti, kako postopati po nesreči, da ne bi škodili sami sebi.

"Poravnava svetuje, da se oškodovanci čim prej obrnejo na nas, da jih lahko vodimo skozi ves postopek. To za nas pomeni dvakrat več dela, vendar želimo oškodovancu urediti maksimalno nadomestilo," pa čeprav za njih to pomeni več dela in papirologije. Zadovoljstvo strank je njihova prioriteta.

Pomembno je torej, da se v najkrajšem mogočem času obrnete na strokovnjake za odškodnino. Večina oškodovancev se nanje namreč obrne prepozno, šele proti koncu zdravljenja. "S takšnim ravnanjem si nevede naredimo največ škode," opozarja Gabrič, saj vam strokovnjak lahko pomaga že takoj po nesreči in vas vodi skozi postopek zdravljenja.

#ostanidoma in ne pozabi na svojo odškodnino

Poravnava.si bo poskrbela, da bodo vaši odškodninski postopki tekli nemoteno tudi v tem kočljivem času, ko so vrata uradov za javnost zaprta. Zahtevki za odškodnino lahko počakajo, če zdravljenje ni bilo daljše od enega leta. "V nasprotnem primeru predlagamo, da se postopki pridobivanja odškodnine začnejo čim prej. Poleg tega mi ponujamo sodelovanje tudi na daljavo, tako da ni treba čakati, da se razmere umirijo."

V podjetju Poravnava vam lahko pomagajo pri različnih življenjskih situacijah:

Ali veste, v katerih primerih vam pripada odškodnina za prometno nesrečo?

Če ste bili poškodovani v prometni nesreči po tuji krivdi,

če ste se poškodovali kot sopotnik,

če ste bili poškodovani ali udeleženi kot pešec, kolesar in motorist,

kadar ste bili za nesrečo krivi vi in ste se ob tem poškodovali,

če je nesrečo povzročil neznan voznik,

če ste se poškodovali v nesreči, v kateri je bil povzročitelj tujec.

080 13 14 ali obiščite spletno stran poravnava.si. Želite izvedeti več? Pokličite brezplačno telefonsko številkoali obiščite spletno stran

Do osebnega stečaja je upravičena vsaka fizična oseba, ki ima v Sloveniji stalno ali začasno prebivališče. Če ga nima, je dovolj, da ima v Sloveniji premoženje. Drugi pogoj je, da je oseba insolventna, kar pri upravičencu za osebni stečaj pomeni, da s svojimi obveznostmi zaostaja vsaj dva meseca v trikratniku svojih prihodkov, pri brezposelnih osebah pa mora imeti dolgov za vsaj 1.000 evrov.

080 13 14 ali obiščite spletno stran poravnava.si Želite izvedeti več? Pokličite brezplačno telefonsko številkoali obiščite spletno stran

Pri uveljavljanju odškodnine za poškodbe pri delu je pomembno, da se čim prej obrnete na strokovnjake v podjetju Poravnava. Njihovi strokovnjaki vam bodo brezplačno svetovali glede vaših možnosti za pridobitev odškodnine.

080 13 14 ali obiščite spletno stran poravnava.si Želite izvedeti več? Pokličite brezplačno telefonsko številkoali obiščite spletno stran

Spoznajte žensko ekipo v družbi Poravnava.si.

Ste se poškodovali med sprehodom, nakupovanjem ali kako drugače? Ste se morda poškodovali med obiskom kakšne prireditve oziroma drugega javnega dogodka? Če je vaš odgovor da, potem se čimprej obrnite na družbo poravnava.si, da vam bodo njihovi pravni strokovnjaki kakovostno, hitro in ugodno pomagali poiskati pravo pot do pravične odškodnine.

080 13 14 ali obiščite spletno stran poravnava.si Želite izvedeti več? Pokličite brezplačno telefonsko številkoali obiščite spletno stran

Ste se poškodovali in ste nezgodno zavarovani? Vam je zavarovalnica priznala le del odškodnine? Obrnite se na ekipo družbe Poravnava.si, kjer vam bodo izkušeni pravni strokovnjak pomagali, da pridobite odškodnino, ki vam po zavarovalni polici pripada.

080 13 14 ali obiščite spletno stran poravnava.si Želite izvedeti več? Pokličite brezplačno telefonsko številkoali obiščite spletno stran

Napake se dogajajo povsod in zdravstvo pri tem ni izjema. Od zdravnikov se pričakuje, da so pri opravljanju zdravstvene dejavnosti razumni in previdni ter ne kršijo tako imenovanega standarda skrbnosti, ki se od njih zahteva.

Posledice navadno ne nastanejo zgolj zaradi ene same zdravniške napake, ampak se odražajo kot skupek napačnih odločitev. Medicinske napake se lahko pojavijo v vseh obdobjih zdravnikovega srečevanja z bolnikom.

080 13 14 ali obiščite spletno stran poravnava.si Želite izvedeti več? Pokličite brezplačno telefonsko številkoali obiščite spletno stran

V gromozanskem kolesju letalske industrije gre hitro kaj narobe, potniki pa potegnejo kratko, ker se letalske družbe izogibajo kompenzacijam, a potniki velikokrat ne vedo, do česa vse so upravičeni. Evropska unija je določila vrsto pravic, da bi zagotovila pravično obravnavo letalskih potnikov. Letalski prevoznik, ki upravlja vaš let, je odgovoren za vaš prevoz in prevoz vaše prtljage in mora upoštevati vaše pravice.

080 13 14 ali obiščite spletno stran poravnava.si Želite izvedeti več? Pokličite brezplačno telefonsko številkoali obiščite spletno stran

Hujše poškodbe pustijo tudi hujše posledice na človeškem telesu, zdravljenje je običajno dolgotrajnejše, oškodovanci pa so bolj izpostavljeni nevšečnostim ter morebitnim zapletom med zdravljenjem. Posledično naj bi bile odškodnine v teh primerih primerljivo višje, čemur pa v praksi žal pogosto ni vedno tako. Družba Poravnava.si vam zato lahko pomaga in svetuje tekom zdravljenja oziroma vas vodi skozi postopek vašega zdravljenja in usmerja pri vseh pomembnih okoliščinah, tako da si zavarujete pravice in zagotovite pravično odškodnino, kot vam pripada.

080 13 14 ali obiščite spletno stran poravnava.si Želite izvedeti več? Pokličite brezplačno telefonsko številkoali obiščite spletno stran

Lahko jim tudi pošljete sporočilo prek kontaktnega obrazca. Z veseljem vam bodo pomagali do visoke odškodnine: