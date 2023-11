Do lizinga kar prek mobilnega telefona

Oglasno sporočilo

Nakup vozila lahko predstavlja precejšen finančni zalogaj, zato ni presenetljivo, da približno polovica Slovencev pri tem izbere eno od oblik financiranja. Pridobitev in sklenitev lizinga pa sta lahko zamudni in prav to težavo so odpravili pri BKS-leasingu, d. o. o. Kot eni izmed prvih na slovenskem trgu ponujajo storitev oddaljenega podpisa, s katero lahko stranke pogodbo o lizingu podpišejo kar s pametnim telefonom, tablico ali računalnikom.