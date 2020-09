Dež bo ponehal, nekaj stopinj topleje bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno oblačno, občasno bo še deževalo, do večera pa bo dež povsod ponehal. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija.

Jutri bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 14 do 19 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

V sredo bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V četrtek bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter.