Danes še oblačno, nato sledijo sončni in topli dnevi

Danes bomo imeli pretežno oblačno vreme, ponekod v notranjosti bo rahlo deževalo. V sredo in četrtek bo pretežno jasno, v petek pa bo sončno in še topleje, pravijo meteorologi z agencije za okolje (Arso).

Podrobnejšo vremensko napoved preberite na vreme.siol.net.

Danes bo na Primorskem delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Drugod bo pretežno oblačno. Dopoldne se bo rahel dež začel pojavljati v Prekmurju, nato pa postopoma vedno bolj proti zahodu. Na Primorskem bo ostalo suho. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zvečer šibka burja, ki se bo v noči na sredo okrepila. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 21 stopinj Celzija.

V sredo se začenja nov val sončnega vremena

V sredo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod na jugu države še nekaj oblačnosti. Pihal bo severni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo čez dan slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem do okoli 12, najvišje dnevne od 16 do 19, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

V četrtek bo pretežno jasno. Jutro bo hladno, čez dan pa bo topleje kot v sredo. V petek bo sončno in še topleje.