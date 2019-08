Danes nekaj več sonca, nove plohe in nevihte niso izključene #video

Danes in v sredo bomo imeli spremenljivo oblačno vreme. Popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, ki bodo v sredo manj pogoste. Več jasnine bo na Primorskem.

Danes bo delno sončno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem do 31 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno, še vedno bodo nastajale posamezne nevihte

V sredo bo delno jasno s koprenasto oblačnostjo, popoldne bo v notranjosti Slovenije mogoča kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne pa od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

V četrtek bo delno sončno s spremenljivo oblačnostjo ter popoldanskimi plohami in nevihtami. V petek bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo vzhodnik, na Primorskem pa šibka burja.