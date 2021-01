Danes bo sončno #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo večinoma sončno z nekaj zmerne oblačnosti. Zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Najvišje dnevne temperature od -1 do 4, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, občasno ponekod pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -1, v alpskih dolinah ter v mraziščih Notranjske okoli -12, najvišje dnevne od -1 do 4, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, piše na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

V četrtek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Ponekod v notranjosti bo zjutraj in dopoldne po nižinah megla. V petek bo pretežno oblačno, mogoča bo kakšna kaplja dežja.

Kako bo v sosednjih pokrajinah

Danes bo v krajih zahodno od nas sončno. Drugod bo delno jasno z zmerno oblačnostjo. Jutri bo zmerno, občasno tudi pretežno oblačno, a suho vreme, še piše na spletnih straneh Arsa.