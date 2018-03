Dan Downovega sindroma: Jutri si obujte različni nogavici

Jutri je svetovni dan Downovega sindroma oziroma trisomije 21. Društvo Humanitarček na ta dan že tretje leto poziva vse ljudi, da se pridružijo mednarodnem gibanju Rock your socks tako, da si v znak podpore za en dan obujejo različni nogavici. "Oni nimajo idealnega para kromosomov, ampak so enkratni v svoji različnosti," pravijo.

Downov sindrom povzroča dodatni kromosom v vsaki telesni celici. Posebnost je, da 21. kromosom ni dvojno, ampak trojno prisoten, zato je medicinski strokovni izraz za tako stanje tudi trisomija 21. To posebno stanje kromosomov upočasnjuje tako telesni kot tudi duševni razvoj. Osebe z Downovim sindromom kažejo vrsto posebnosti, ki jih je posamezne mogoče včasih opaziti tudi pri drugih ljudeh, vendar so vse skupaj značilne za sindrom, so pojasnili v društvu.

Duševne zmožnosti otrok z Downovim sindromom so sicer ovirane, vendar so bile v preteklosti pogosto podcenjene. Leta 1866 je doktor John Langdon Down prvi opisal takšno stanje prizadetosti, zato se ta sprememba kromosomov imenuje po njem. Na približno od 800 do 1.000 porodov se rodi en otrok z Downovim sindromom.

Vsak otrok z Downovim sindromom ima tudi povsem individualne lastnosti. Foto: Thinkstock



Čeprav imajo otroci z Downovim sindromom tipične skupne značilnosti, so med njimi velike razlike. Opazimo jih tako pri njihovem značaju kot tudi pri telesnih in duševnih sposobnostih, seveda pa ima vsak otrok tudi povsem individualne lastnosti, ki jih je podedoval od svojih staršev, so še pojasnili.

Dogajanje po Sloveniji na svetovni dan trisomije 21

Društvo Downov sindrom Slovenija bo jutri med 12. in 17. uro v Ljubljani pripravilo informacijsko stojnico na Prešernovem trgu. Prav tako park trampolinov Woop Ljubljana ponuja brezplačen obisk za otroke z Downovim sindromom in njihove spremljevalce.

Objavljen bo tudi video o življenju ljudi s tem sindromom, ki ga pripravlja društvo. Lokalni center v Novem mestu prireja 25. 3. 2018 dobrodelni koncert Podarim ti sonce, Mladinsko gledališče Ljubljana in CUDV Dolfke Boštjančič iz Drage pri Igu pa 21. 3. 2018 prirejata koncert Slovenska popevka v Avditoriju v Portorožu. Na njem nastopajo tudi mladi ljudje z Downovim sindromom.