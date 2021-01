Cepljenje: vsakemu zdravniku le deset odmerkov za najstarejše paciente

Slovenija je do zdaj dobila nekaj več kot 33 tisoč odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu. S prihodnjim tednom se bo predvidoma začelo cepljenje tudi splošne populacije, najprej v zdravstvenih domovih. Ministrstvo za zdravje je zdravstvenim domovom poslalo dopis glede cepljenja.

Najprej bodo na vrsto prišli najstarejši, ki ne živijo v domovih za starejše. Na voljo bo med 10 in 12 tisoč odmerkov, vsaka ambulanta bo dobila deset odmerkov, višina odmerkov pa bo odvisna tudi od stanja v posamezni statistični regiji. Ti bodo v prvi vrsti namenjeni osebam nad 80 let, če kateri od zdravnikov med to populacijo ne bo imel zapolnjenih mest, pa lahko k cepljenju povabi tudi osebe, starejše od 70 let.

Cepljenje bo lahko potekalo izključno v zdravstvenih domovih in bolnišnicah, saj cepivo Pfizerja ne prenaša tresenja in zato odpadejo mobilne ekipe za cepljenje.

Številni osebni zdravniki imajo med svojimi pacienti več kot deset takšnih, ki so starejši od 80 let, zato se postavlja vprašanje, kako med njimi izbrati deset tistih, ki bodo prvi dobili cepivo. Ta dilema v dopisu ministrstva za zdravje ni natančneje opredeljena.

Podrobnejša navodila v torek

Načrt cepljenja za januar in februar bo predstavljen v torek, je napovedal premier Janez Janša. Foto: STA Prav tako ni jasno, kako naj se seznami sploh oblikujejo in kako naj se zdravniki lotijo obveščanja pacientov.

Kot je na novinarski konferenci dejala Marta Grgič Vitek, nacionalna koordinatorica programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), so razmišljali o tem, da bi zdravniki klicali paciente, a so se na koncu odločili, da bi bilo s tem preveč dela. Nalogo obveščanja so tako prepustili medijem, v upanju, da bodo posamezniki sami pokazali zanimanje za cepljenje.

V enem od ljubljanskih zdravstvenih domov zainteresirane za cepljenje vpisujejo na seznam, ob starosti pa vpisujejo še kronične bolezni. Ob tem ena od osebnih zdravnic dodaja, da imajo med najstarejšimi pacienti skoraj vsi tudi kakšno kronično težavo.

Kot je danes na novinarski konferenci predsednikov strank koalicije dejal premier Janez Janša, bodo podrobnejši načrt dobave in poteka cepljenja za januar in februar predstavili v torek.

Eno cepljenje bo državo stalo 14 evrov

Stroške cepiva in cepilnega pribora, priprave cepiva in cepljenja krije državni proračun in bodo v celoti povrnjeni le tistim izvajalcem, ki bodo cepljenja evidentirali v elektronski obliki. Cena opravljenega cepljenja je določena v višini 14 evrov.

O podrobnejšem načinu evidentiranja in vlaganja zahtevkov bo izvajalce cepljenja obvestil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predvidoma najkasneje do začetka prihodnjega tedna.

Cepiva, ki jih bo Slovenija prejela od 18. januarja do 1. februarja, bodo po napovedi ministrstva v veliki večini namenjena cepljenju z drugim odmerkom. Cepilni center bo za cepljenje z drugim odmerkom prejel enako količino cepiva, kot jo je porabil za prve odmerke. Če teh cepiv za drugi odmerek zaradi različnih vzrokov ne bodo mogli porabiti, se jih lahko porabi za cepljenje oseb s prvim odmerkom, torej za starejše od 80 let itn.

Cepivo Moderne lažje za shranjevanje

Medtem sta pred dnevi Evropska agencija za zdravila (Ema) in Evropska komisija odobrili še cepivo ameriškega proizvajalca Moderna. To je v nasprotju s Pfizerjevim cepivom veliko lažje shranjevati, saj ne potrebuje tako nizkih temperatur.

Kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedal Borut Štrukelj s fakultete za farmacijo, je lahko cepivo Moderne na temperaturi od minus 15 do minus 20 stopinj Celzija shranjeno sedem mesecev, 30 dni pa je lahko hranjeno med dvema in osmimi stopinjami Celzija, kar je temperatura običajnih hladilnikov. Cepivo je na od osem do 25 stopinj Celzija obstojno 12 ur, kar je zelo pomembno za prevoz in cepilna mesta. Ko je že odprto, ga je treba porabiti v šestih urah. V eni steklenički je sicer dovolj cepiva za deset odmerkov.

S cepivom Moderne bi se lahko začelo cepljenje proti novemu koronavirusu tudi na terenu, vendar je za zdaj še neznanka, kdaj in koliko odmerkov cepiva bomo sploh dobili.

Vladni govorec Jelko Kacin je dejal, da ministrstvo za zdravje ve, kdaj in koliko odmerkov bo prišlo, vendar podrobnejših podatkov ni predstavil.

"Ali bo datum, ki zdaj okvirno velja, obveljal ali ne, v tem trenutku ne vemo, zato ne želimo širiti informacij o količini cepiv in datumu prihoda. Ko bomo imeli vse točno potrjeno, vas bomo s tem tudi takoj seznanili," je dejal. Štrukelj je dodal, da bo Slovenija na začetku dobila relativno malo odmerkov cepiva Moderne.