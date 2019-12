Oglasno sporočilo

V juliju 2017 so trije izbrani zdravstveni domovi začeli izvajanje pilotnega projekta Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev, ki so bil financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Pilotne projekte so izvajali v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca v Mariboru, na Gorenjskem v okviru zdravstvenih domov Osnovnega zdravstva Gorenjske in Zdravstvenem domu Celje.

Simona Muhič, koordinatorica strokovnih aktivnosti za Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor pri projektu Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev.

Namen javnega razpisa je bil zagotoviti celovito, multidisciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami ter podporo otrokovemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja družine otroka s posebnimi potrebami. Hkrati pa smo želeli spodbuditi učinkovito, hitrejše in fleksibilnejše zagotavljanje celostne zgodnje pomoči družini in otroku s posebnimi potrebami.

Marko Turčin, pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila pri Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor

Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami je ključnega pomena za otroke in družine, ki tvegajo socialno izključenost zaradi razvojnih težav, okvar, genetskih bolezni ali drugih primanjkljajev pri otroku. Na podlagi rezultatov projekta so predvideni ukrepi za razvoj in nadgradnjo programov v prihodnosti, ki bodo pripomogli k preprečevanju zdrsa v revščino in socialno izključenost ter bodo zmanjševali neenakosti v zdravju.

Mag. Alenka Obrul, direktorica Zdravstvenega doma Celje

V Sloveniji so v razvojnih ambulantah, ki delujejo večinoma v okviru zdravstvenega varstva na primarni ravni, zagotavljali zgodnjo obravnavo in nadaljnjo pomoč otrokom z motnjami v razvoju že 40 let. Vendar ta pomoč ni bila celostna in ni vključevala pomoči družini. V timih razvojnih ambulant so bili zaposleni strokovnjaki medicinske stroke, zato zgodnja obravnava ni bila celostna, saj ni vsebovala pomoči družini, specialno pedagoških obravnav ter poglobljenega medinstitucionalnega sodelovanja.

V sklopu projekta se je obstoječi tim v razvojni ambulanti dopolnil z dodatnimi strokovnjaki (specialnim pedagogom, psihologom, socialnim delavcem). Tako se je oblikoval in vzpostavil multidisciplinarni tim, ki omogoča celostni pristop k obravnavi otrok in njihovih staršev. Celostna zgodnja obravnava je otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam zagotovila medicinsko, specialno pedagoško obravnavo in psihosocialno pomoč.

Dr. Andreja Kovač, dr. med. spec., vodja razvojne ambulante Zdravstvenega doma Kranj

Multidisciplinarni tim je sodeloval tudi z vzgojiteljem predšolskih otrok (specialnim pedagogom) v vrtcu. Ta je deloval kot mobilna služba za otroke v vrtcu in predšolske otroke, ki niso obiskovali vrtca. Z različnimi oblikami pomoči smo pravočasno načrtovali in pripravili družino na vključevanje otroka v vzgojno-izobraževalne institucije. V izvajanje pilotnih projektov so bili vključeni Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor, Vrtec Anice Černejeve v Celju in Kranjski vrtci.

Zdravstvena domova v Mariboru in Celju sta pripravila več različnih strokovnih izobraževanj za strokovne delavce in laike. V ZD Kranj so pripravili klinične poti, protokole sodelovanja in spletno stran, ki bo v pomoč staršem in strokovnim delavcem pri iskanju pomoči.

Udeleženci konference so bili zaposleni iz zdravstvenih domov iz celotne Slovenije

