Brezposelni, a ne brez možnosti: kako do finančnega nadomestila za brezposelne?

Nadomestilo za brezposelnost je oblika denarnega nadomestila za ljudi, ki so ostali brez službe. Bodisi ker jim je pretekla pogodba o zaposlitvi bodisi je bila prekinjena z namenom, da jim olajša preživitvene okoliščine do ponovnega vstopa na trg dela. Denarno nadomestilo za brezposelnost se izplačuje vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec ali prej, če je ta dan nedelja.

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Ste upravičeni do denarnega nadomestila za brezposelnost?

Kdaj posamezniku pripada nadomestilo za čas brezposelnosti, ureja Zakon o urejanju trga dela (ZUTD). Na splošno pa velja, da nadomestilo za brezposelne pripada posamezniku, če:

je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za brezposelnost najmanj deset mesecev v zadnjih dveh letih,

je mlajši od 30 let in je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za brezposelnost najmanj šest mesecev v zadnjih dveh letih,

ima plačane vse prispevke za zavarovanje za primer brezposelnosti,

se prijavi pri zavodu za zaposlovanje in vloži zahtevo za uveljavitev pravice do denarnega nadomestila v 30 dneh po prenehanju obveznega zavarovanja,

je brezposeln in mu delovno razmerje ni prenehalo po lastni krivdi ali volji.

Veliko ljudi šele, ko na zavodu za zaposlovanje vložijo zahtevek za priznanje pravice do denarnega nadomestila, ugotovi, da jim delodajalec v nekem obdobju ni plačeval prispevkov. Dobra novica je, da upravičenost ni odvisna od tega dejanja. Zavarovani ste namreč s pogodbo o zaposlitvi in neplačani prispevki niso vaša krivda. Denarno nadomestilo za brezposelnost vam pripada.

Kako dolgo boste prejemali denarno nadomestilo za brezposelnost?

Vsakogar, ki je upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, najbrž zanima tudi, koliko sredstev bo prejel in kako dolgo jih bo prejemal. Višina nadomestila za brezposelnost je odvisna od zavarovalne dobe posameznika:

ste mlajši od 30 let in imate v zadnjih dveh letih več kot šest mesecev zavarovalne dobe – nadomestilo prejemate dva meseca,

od deset mesecev do pet let zavarovalne dobe – nadomestilo prejemate tri mesece,

od pet do 15 let zavarovalne dobe – nadomestilo prejemate šest mesecev,

od 15 do 25 let zavarovalne dobe – nadomestilo prejemate devet mesecev,

več kot 25 let zavarovalne dobe – nadomestilo prejemate 12 mesecev.

Posebne okoliščine veljajo pri starejših od 53 let, ki so bili zavarovani 25 let – ti bodo nadomestilo za brezposelnost prejemali 19 mesecev. Starejši od 58 let, ki so bili zavarovani 28 let, pa nadomestilo prejemajo 25 mesecev.

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Izračun, kakšno nadomestilo za brezposelnost boste prejeli

Višina nadomestila za brezposelnost se od posameznika do posameznika razlikuje, saj je odvisna od višine plače, ki jo je prejemal. Upošteva se povprečje zadnjih osem mesečnih plač. Denarno nadomestilo za brezposelnost ne sme biti nižje od 530 evrov bruto. V nobenem primeru, tudi če ste prej zaslužili več tisočakov, ne boste dobili več kot 892,5 evra bruto mesečnega nadomestila za brezposelnost. Ta znesek je namreč zgornja meja.

Prve tri mesece boste prejemali 80 odstotkov svoje povprečne bruto plače. Če vam nadomestilo za čas brezposelnosti pripada za več kot tri mesece, boste naslednjih devet mesecev prejemali 60 odstotkov, po enem letu pa le še 50 odstotkov povprečja svojih mesečnih plač.

Odpravnina in nadomestilo za brezposelnost

Obe pravici, tako do odpravnine kot do nadomestila za brezposelnost, sta posamezniku na voljo izključno takrat, ko je od delodajalca dobil odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali iz razloga nesposobnosti. Če je bila odpoved sporazumna, ni upravičen niti do odpravnine niti do nadomestila za primer brezposelnosti. Zato velja pozorno prebrati vsak dokument ali dopis, ki ga dobite v roke, da pozneje ne boste utrpeli škode.

Odpravnina in nadomestilo za brezposelnost se ne izključujeta. Prav tako odpravnina ne vpliva na izračun nadomestila za brezposelnost – ta se obračuna po zgoraj omenjenih merilih. Odpravnina pa se izračuna po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Nadomestilo za brezposelnost za samostojne podjetnike

Tudi samostojnemu podjetniku (s. p.) pripada nadomestilo za brezposelnost po enakih pogojih. Paziti mora le, da ima za odjavo iz zavarovanja objektivni razlog. Med temi se upoštevata na primer dlje časa trajajoča bolezen zavarovanca in izguba poslovnega prostora ali najpomembnejšega poslovnega partnerja, torej takšnega, ki je podjetniku predstavljal pretežni delež dohodka. Tehtni razlogi za upravičenost do nadomestila za brezposelnost s. p. so lahko tudi insolventnost, stečaj podjetja, večja materialna škoda na premoženju zavarovanca. Sicer pa se je dobro pozanimati o tem, kakšna dokazila bo treba priložiti vlogi za dodelitev denarnega nadomestila.

