Bodo alternativne metode zdravljenja po novem le v rokah zdravnikov? #video

Priznane metode alternativne medicine naj bi pri nas po novem izvajali le še zdravniki. To je močno razburilo terapevte različnih alternativnih metod zdravljenja, ki pravijo, da se s tem ljudem, ki si želijo zdravja, dela krivica. Medtem na ministrstvu za zdravje poudarjajo, da gre za zdaj zgolj za izhodišča in da končna različica zakona še nekaj časa ne bo znana.

Novinarka: Anja Markovič

Vodja Centra za tradicionalno kitajsko medicino v Ljubljani Maša Maruša Cvelbar je na Kitajskem končala petletni študij kitajske medicine. Po uspešni specializaciji je najprej delala na fakulteti za kitajsko medicino, kasneje pa na bolnišničnem oddelku za rehabilitacijo.

Če bi na ministrstvu za zdravje odpravili zakon o zdravilstvu in uvedli zakon o alternativnih oblikah diagnostike, bi se morala zdravnica kitajske medicine iz Kitajske vrniti domov, so poročali v oddaji Dan. na Planet TV.

Spremembe bi skrčile krog izvajalcev alternativnih metod zdravljenja

Po novem bi se namreč krog izvajalcev priznanih alternativnih metod zdravljenja močno skrčil. "Gre za to, da se v ta zakon vključi samo zdravnike in zobozdravnike ter tiste medicinske poklice, ki imajo že v času študija v program vključenih nekaj teh metod, to so na primer fizioterapevti in klinični psihologi," pojasnjuje predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek-Travnik.

Medtem na ministrstvu za zdravje pravijo, da se še niso odločili, ali bodo predlagali spremembo trenutne ureditve. "Zakon o zdravilstvu trenutno še vedno velja, ministrstvo za zdravje pa je konec novembra v javno razpravo dalo predlog zakona o tradicionalnih dopolnilnih oblikah zdravljenja," pojasnjuje Tina Jamšek z ministrstva za zdravje.

Žrtve nove zakonodaje bi bili v prvi vrsti bolniki

Javna razprava o izhodiščih novega zakona se je iztekla 29. decembra. "Prejeli smo okrog 30 pripomb, ki jih trenutno še preučujemo. Po preučitvi bomo predlagali spremembo ali pa bomo ostali na isti ureditvi," razlaga Jamškova.

Cvelbarjeva ob tem pravi, da bi bili z ukinitvijo zakona o zdravilstvu na slabšem ljudje oziroma bolniki: "Zdravniki trenutno nimajo dovolj izobrazbe. Za področje, ki je specializirano in zahteva od tri do pet let študija, so nekateri opravili zgolj tečaje."

Medtem je zdravnik uradne medicine Peter Papuga, ki je na študiju na Kitajskem pridobil tudi izobrazbo s področja tradicionalne kitajske medicine, prepričan, da so zdravniki uradne medicine dovolj izobraženi tudi za alternativne oblike zdravljenja.

"Vsaj dokler je bila prisotna grožnja z odvzemom licence, so se izobraževali na skrivaj. Zdaj, ko jim to ne grozi več, se ne skrivajo. Zdaj so razobesili svoje izobraževalne listine in s tega vidika so oni kandidati za sodelovanje in izobraževanje na področju metode, ki jo obvladajo," pojasnjuje Papuga, ki po načelih tradicionalne kitajske medicine ljudi zdravi v Komendi.

Zdravniki, ki bi izvajali zdravilske metode, bi izgubili licence

Zdravniške licence Papuga zato nima, pa čeprav je končal medicinsko fakulteto. Če bi spremembe, ki jih načrtujejo na ministrstvu, zaživele, po novem zakonu zdravniki, ki bi izvajali zdravilske metode, licence ne bi izgubili.

"Do zdaj je bilo v javnosti bogokletno omenjati, da se ljudje zdravijo še z dodatnimi metodami. Vendar pa se, potem ko so ankete pokazale, da se tako zdravita le dve tretjini prebivalstva, postavlja vprašanje, ali si bomo še naprej zatiskali oči ali bomo sprejeli dejstvo, da ljudstvo potrebuje nekaj več," še poudarja Papuga.

Svoje mnenje o napovedanih spremembah zakonodaje je v oddaji Dan. na Planet TV pojasnila tudi predsednica Združenja naturopatov Slovenije Erika Brajnik.

Video: Planet TV