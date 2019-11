Ali poznate tega roparja pošte? Policija prosi za pomoč.

Pomurske policiste so 20. novembra obvestili o ropu pošte v Veržeju. Neznani storilec je uslužbenki zagrozil s pištolo in zahteval denar, ki mu ga je tudi izročila. Oblečen je bil v jakno maskirne barve s kapuco, sive hlače in obut v črne čevlje. Storilec je s kraja nesreče pobegnil. Denar so zaradi sistema, ki je tega obarval, našli v bližini kraja ropa.

Policisti so izdelali fotorobota storilca, ki je bil oblečen v jakno maskirne barve s kapuco, hlače sive barve in obut v črne čevlje. Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o kaznivem dejanju, pozivajo, da pokličejo na 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon policije 080 1200.

Foto: Sobotainfo