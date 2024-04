Preprosta in hitra rešitev proti vlagi

Številni objekti, tako novogradnje kot objekti zgodovinskega in arhitekturnega pomena, se pogosto srečujejo s težavami, povezanimi s propadanjem zidov, ki jih povzroča kapilarni dvig in/ali agresija soli, ki so jim izpostavljeni. Kako lahko v takih primerih ukrepamo? Ukrepi so zaradi propadanja namreč potrebni. Mapei pri tem ponuja celovito paleto rešitev in strokovno tehnično pomoč.

1. Celovit sistem za sanacijo zidov, kjer je težava kapilarna vlaga.

POROMAP DEUMIDIFICANTE + linja SILANCOLOR

2. Celovit sistem za sanacijo zidov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga, in sicer z maltami brez cementa.

Linija MAPE-ANTIQUE + linija SILEXCOLOR

3. Kemična pregrada za sanacijo zidov, kjer je težava kapilarni dvig vlage.

MAPESTOP CREAMESTOP CREAM INJEKTIRAMO OD ZNOTRAJ PROTI ZUNANJOSTI

4. Celovit sistem na osnovi naravnega hidravličnega apna za sanacijo zidov, kjer je težava kapilarni dvig.

MAPE-ANTIQUE ECO RISANA + linija SILEXCOLOR

5. Celovit sistem (protikondenzacijski omet) za hidroizolacijo in obnovo vkopanih objektov, ki so izpostavljeni negativnemu pritisku vode:

MAPEWALL INTONACA & RINFORZA, MAPENET EM40,

MAPEFIX VE SF, PRIMER 3296,

MAPELASTIC FOUNDATION,

POROMAP RINZAFFO PLUS,

POROMAP DEUMIDIFICANTE,

POROMAP FINITURA CIVILE,

SILANCOLOR PRIMER,

SILANCOLOR PITTURA.

Oglejte si videoposnetek – kako zaustavimo kapilarno vlago s sistemom Mapestop Cream + PoroMap Deumidificante. Foto: Mapei d.o.o.

Oglejte si video – kako zaustavimo kapilarno vlago s sistemom Mapestop Cream + PoroMap Deumidificante.

Mapestop cream: kemična pregrada "naredi sam"

Kemične pregrade so sistemi "vodoravnih pregrad", namenjeni boju proti vlagi iz podlage. Tehnika, ki jo je mogoče uporabiti na vseh vrstah podlag, temelji na hidrofobnem zaščitnem sloju, ki ga na površini ustvarimo s pomočjo vbrizgavanja mikroemulzij na osnovi silikona ali siloksana, ti pa preprečujejo kapilarni dvig vlage in ščitijo tudi pred pronicanjem vodotopnih soli.

MAPESTOP CREAM, kremasta emulzija na osnovi monomernega silana, je kemična pregrada, ki jo Mapei v večini primerov predvideva kot rešitev za sanacijo oziroma znatno zmanjšanje kapilarnega dviga pri vseh vrstah obstoječih zidov, tako kamnitih, opečnatih, betonskih kot mešanih ali iz tufa in tudi za obnovo objektov kulturno-zgodovinskega pomena. Gre za preprosto in hitro tehniko, ki se lahko uporablja v kombinaciji z izsuševalnim ometom za podaljšanje njegove obstojnosti. To tehniko lahko uporabimo tudi pri naslednjih gradbenih posegih:

sanaciji zidovja z vidno zaključno površino;

izdelavi toplotnoizolacijskih pročelij ali ometov;

izdelavi armiranih ometov.

Sušilni ometi za reševanje katerekoli težave

Foto: Mapei d.o.o. Mapei je razvil dve različni vrsti sistemov za sanacijo zidov, poškodovanih zaradi kapilarnega dviga vlage in delovanja soli:

dva tradicionalna razvlaževalna sistema na osnovi apna, ki sta brez cementa.

Prvi sistem je namenjen zelo agresivnim okoljem ter je sestavljen iz hidratiziranega apna in pucolanskih materialov. Vključuje izdelek za izdelavo grobega ometa (MAPEANTIQUE RINZAFFO) in še izdelek za izdelavo sanacijskega sušilnega ometa (MAPE-ANTIQUE MC ali MAPE-ANTIQUE MC MACCHINA).

Drugi sistem je na osnovi čistega apna NHL in pucolanskih materialov ter je bil zasnovan za reševanje najpogostejših težav, ki pestijo nosilne zidove vseh vrst. Vključuje grobi omet (MAPE-ANTIQUE ECO RINZAFFO) in makroporozni sanacijski sušilni omet (MAPE-ANTIQUE ECO RISANA).

Zgoraj omenjeni tradicionalni sistemi za izsuševanje MAPEANTIQUE imajo kemijske, fizikalne, elastične in mehanske lastnosti, ki so zelo podobne lastnostim malt za ometavanje, ki so se uporabljale v preteklosti, zato so bolj združljive z vsemi vrstami prvotnih konstrukcij. Hkrati so kemijsko in fizikalno zelo odporne bodisi proti zunanjim agresivnim vplivom okolja, kot so kisli dež, zmrzovanje in odmrzovanje ter plinski onesnaževalci, bodisi proti vplivom v notranjosti zidov, kot sta na primer vlaga in delovanje vodotopnih soli.

En izdelek/sistem za izsuševalne omete, ki reši katerokoli težavo zaradi kapilarnega dviga vlage, je sanacijski sušilni omet, ki ne potrebuje nanosa obrizga za oprijem ter je zelo lahek in paroprepusten, to je POROMAP DEUMIDIFICANTE. Je makroporozen in odporen proti solem.

MAPE-ANTIQUE ECO RISANA Foto: Mapei d.o.o.

Foto: Mapei d.o.o. SVETILNIK PUNTA SOTTILE, FAVIGNANA: Pri obnovi svetilnika Punta Sottile v Favignani so sanirali tudi zidove, in sicer z uporabo posebnih izdelkov, kot so MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO, MAPEANTIQUE RINZAFFO in MAPE-ANTIQUE MC MACCHINA.

VODNA CENTRALA, MILANO: Stara zgradba, ki so jo spremenili v muzej, je znova oživela tudi s pomočjo Mapeievih izdelkov za sanacijo zidov. Pri tem gradbenem posegu so uporabili MAPEANTIQUE STRUTTURALE NHL, MAPE-ANTIQUE ECOLASTIC, MAPEANTIQUE ECO RINZAFFO, MAPE-ANTIQUE ECO RISANA in MAPEANTIQUE ECO RASANTE.

Foto: Mapei d.o.o.

Preprosta in hitra rešitev proti vlagi

POROMAP DEUMIDIFICANTE je pripravljena mešanica v obliki prahu za makroporozne sušilne in izolacijske omete, sestavljena iz posebnih hidravličnih veziv, ki so pucolansko reaktivna in odporna proti vodotopnim solem, in naravnih peskov, lahkih agregatov ter posebnih dodatkov. Izdelek ima zelo majhen izpust hlapnih organskih spojin (EMICODE EC1 Plus) in se zaradi odlične obdelovalnosti in tiksotropnosti nanaša neposredno na podlago v debelini najmanj dveh centrimetrov, brez vmesnih korakov in predhodnega nanosa grobega ometa. Malta je idealna za vse vrste zidovja in je bila zasnovana tako, da je kar najbolj združljiva z vsemi zidovi, ki so podvrženi kapilarnemu dvigu vlage. Je lahka, mikroarmirana in se lahko meša tudi z mešalom.

POROMAP DEUMIDIFICANTE Foto: Mapei d.o.o.