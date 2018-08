Med najbolj znanimi stoletniki tudi Slovenca #foto

Doživeti sto let ali več ni več niti nekaj nenavadnega niti redkega, in čeprav je država z največ stoletniki Japonska, je kar nekaj še živečih in že pokojnih sto in več letnikov tudi med uspešnimi domačimi in svetovno znanimi imeni. Med njimi sta tudi dva Slovenca.

Leon Štukelj (1898-1999)

Najbolj znani slovenski telovadec in olimpijski zmagovalec , ki je osvojil kar 20 kolajn: 8 zlatih, 6 srebrnih in 6 bronastih. V devetdesetih letih je bil Štukelj najstarejši še živeči olimpionik, zaradi česar so ga pri njegovih 98 letih povabili tudi na slavnostno odprtje olimpijskih iger leta 1996 v Atlanti, kjer je prejel stoječe ovacije gledalcev. Po končani športni poti je delal kot sodnik, nekaj časa pa je bil tudi skrbnik groba Premiceve Julije v Novem mestu.

Boris Pahor (1913)

Velja za enega najpomembnejših živečih pisateljev v slovenskem jeziku in je tudi najbolj prevajani slovenski avtor. Njegova dela so prevedena v francoščino, nemščino, srbohrvaščino, madžarščino, angleščino, španščino, katalonščino, italijanščino, finščino in esperanto. Večkrat so ga omenjali tudi za Nobelovo nagrado za književnost.

Kirk Douglas (1916)

Je igralska legenda je eno od zadnjih imen zlate dobe Hollywooda. Kot vsestranski karakterni interpret je dolgo sodil med najproduktivnejše hollywoodske igralce. Posnel je več kot 80 filmov. V življenju je preživel helikoptersko nesrečo, kap, operacijo srca, dobil rane v drugi svetovni vojni, zaradi drog in alkohola pa izgubil tudi sina. Pri okroglem 100 jubileju si je privoščil celo kozarček vodke, čeprav mu je kardiolog to odsvetoval.

Elizabetha, britanska kraljica mati (1900 – 2002)

Najbolj priljubljeno članico britanske kraljeve družine bodo pokopali z državniškimi častmi, njen pogreb pa je bil največji po smrti Winstona Churchila leta 1965. Kot mladenka iz aristokratske družine je slovela je kot najboljša plesalka v Londonu. Njen bodoči mož, takratni princ Albert in kasnejši kralj Jurij VI., jo je kar trikrat zaprosil za roko, preden je pristala na poroko. Britanci so prepričani, da bi brez njene karizme, odločnosti in zavedanja britanska monarhija veliko težje preživela ustavno krizo.

Gloria Stuart (1910 - 2010)

Gloria se je ljudem najbolj vtisnila v spomin kot stara Rose, torej tista gospa, ki se kot preživela potnica iz Titanika spominja svoje prve ljubezni, ki jo je doživela na prvem in zadnjem potovanju ladje z mladim slikarjem Jackom Dawsonom. Šele pri svojih 87. letih je bila nominirana za oskarja, čeprav se je na velikih platnih pojavila že v začetku 30. let 20. stoletja, ko je postala ljubljenka legendarnega Jamesa Whala.

