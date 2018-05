Pogrešan je 40-letni Miran iz Slovenj Gradca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svojci od srede, 23. maja, pogrešajo 40-letnega Mirana Preloga iz Slovenj Gradca. V zadnjih dveh dneh so ga opazili na območju Ljubljane.

Pogrešani je visok 175 cm in je vitke postave. Ko je odšel od doma, je bil oblečen v temno modre kavbojke in belo majico z dolgimi rokavi. Majica je imela na sprednji strani natisnjeno številko 95. Obut je bil v športne copate svetlo modre in sive barve.

Policisti vse, ki so pogrešanega morda opazili, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Slovenj Gradec (02 872-54-00) ali na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije (080 12 00).