Mojca Mavec je od blizu preverila, od kod pride mleko

Tudi Mojco Mavec je zanimalo, kaj vse se skriva za mlekom, ki nosi pečat "izbrana kakovost – Slovenija". Z obiskom na družinski kmetiji Ramšak Legnar v Slovenj Gradcu je želela na lastne oči preveriti, kakšni so standardi pridelave mleka v kmetiji, ki je vključena v to nacionalno shemo.

Slovensko mleko in mlečni izdelki so plod dela in znanja naših kmetov in mlekarn. V trgovinah boste mleko in mlečne izdelke, pridelane in predelane v Sloveniji, prepoznali po znaku "Izbrana kakovost – Slovenija", vendar pa ta znak potrošniku zagotavlja mnogo več kot le stoodstotno slovensko poreklo.

Kakovost mleka se začne s krmo

Na kmetija Ramšak Legnar se že tri generacije ukvarjajo s pridelavo mleka. So del sheme "izbrana kakovost – Slovenija", sama pridelava mleka zato poteka pod strogimi standardi.

Delo na kmetiji se vsak dan začne zelo zgodaj, pojasni Milena Ramšak, ki v pogovoru izžareva pravo strast do svojega dela in ponos družinsko tradicijo, ki se prenaša iz roda v rod.

"Shema "izbrana kakovost" je pomembna tako za kmeta kot za slovenskega potrošnika. Slovenski potrošnik bo s shemo "izbrana kakovost" dobil zagotovilo, da je mleko prirejeno in proizvedeno v Sloveniji. S tem, ko bo potrošnja teh izdelkov velika, bo tudi kmet na lokalni ravni lahko zagotovil nova delovna mesta. S tem bosta ostali tudi poseljenost krajine in obdelanost kmetijske zemlje," je Milena poudarila glavne prednosti certifikata "izbrana kakovost – Slovenija". Mojci je s ponosom razkazala hlev, kjer imajo njene krave nadstandardni dom.

"Kakovost mleka se začne že pri sami košnji in pri samem spravilu. Da je pravi čas pokošeno in da je krma pravočasno spravljena," je pojasnila Milena in poudarila pomembnost krme, ki močno vpliva na kakovost mleka.

Ali ste vedeli? Slovenske krave so večinoma krmljene s travniško krmo, zato ima mleko ugodnejšo sestavo maščobnih kislin.

Zelo pomembna pa je na splošno kakovost bivanja krav v hlevu. Na kmetiji Ramšak se lahko pohvalijo s sodobnim hlevom, ki čredi omogoča, da se v njem počuti dobro, saj je dovolj svetel in zračen. Krave niso privezane, zato se lahko prosto gibljejo in sprehajajo. Imajo tudi zelo udobna ležišča, zato je njihov počitek blagodejen. Mojco je najbolj presenetila posebna naprava, na kateri so krave še kako uživale: na razpolago imajo namreč posebno krtačo, na kateri se lahko poščetkajo in malo zmasirajo.

Ključ za dobro delo: angažiranost celotne družine

Delo na kmetiji ni preprosto in zahteva stoodstotno predanost. Gre za način življenja, je pojasnila Milena: "Pridelava mlaka terja angažiranost celega človeka oziroma cele družine."

Njihova čreda predstavlja del njihove skupnosti. Vsaka krava ima svoje ime in ne nazadnje svojo posebnost – tako telesno kot značajsko. Nekatere so bolj plahe in zadržane, druge pa se zelo rade pustijo tudi pobožati.

Od molže do cilja v manj kot 15 urah

Kmetija ima poleg sodobnega hleva tudi zelo napredno molzišče, v katerem se lahko pomolze deset krav naenkrat. Mleko steče neposredno v zbiralno cisterno, kjer počaka na prevzem. V izbrano mlekarno, kjer poskrbijo za kontrolirano predelavo, pride v manj kot 15 urah. S takšnim izpopolnjenim postopkom dosežejo najvišje standarde kakovosti in svežine.