Hisense imenovan za prvega uradnega partnerja FIFA klubskega svetovnega prvenstva 2025™

Hisense, vodilna blagovna znamka na področju potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov, je oznanil uradno partnerstvo z novim FIFA klubskim svetovnim prvenstvom™. Partnerstvo je bilo predstavljeno na posebnem dogodku v Šanghajskem stolpu, kjer so bili prisotni predsednik FIFA Gianni Infantino, generalni sekretar FIFA Mattias Grafström in predsednik skupine Hisense Šia Šaokian.

Foto: Hisense

Ob predstavitvi partnerstva je predsednik FIFA Gianni Infantino povedal: "Z veseljem pozdravljamo Hisense, globalno vodilno blagovno znamko, kot uradnega partnerja FIFA klubskega svetovnega prvenstva 2025™. Njihova zavezanost inovacijam in tehnologiji sovpada z našo vizijo tega turnirja, ki bo združil 32 najboljših ekip iz vsega sveta za nepozabno praznovanje našega športa in bo v klubski nogomet prinesel revolucijo."

"To partnerstvo bo navijačem ponudilo edinstvene načine za vključitev v turnir, tako na igrišču kot izven njega, hkrati pa bo postavilo tehnološko in inovacijsko osnovo za uspeh FIFA klubskega svetovnega prvenstva," je še dodal Infantino.

Novo FIFA klubsko svetovno prvenstvo 2025™ bo vsaka štiri leta združilo 32 najboljših klubov sveta. Partnerstvo s to premierno različico turnirja bo Hisensu omogočilo, da bo še naprej krepil svojo globalno blagovno znamko med navijači najpopularnejšega športa na svetu in klubskimi ekipami ter da bo predstavil vrhunsko tehnologijo in aparate, pri čemer bodo televizorji Hisense vidni na celotnem turnirju.

Predsednik skupine Hisense Šia Šaokian je dodal: "Ponosni smo, da smo uradni partner FIFA klubskega svetovnega prvenstva 2025™, ki je tekmovanje med najboljšimi klubi vseh šestih konfederacij, kar predstavlja dialog med prvaki in srečanje prvovrstne odličnosti. To se popolnoma sklada s prizadevanji skupine Hisense za zmagovalnim duhom in našim najnovejšim korporativnim ciljem, da zgradimo svetovno priznano podjetje in blagovno znamko."

Foto: Hisense

"Kot pionir AI televizorjev je nova serija Hisense AI televizorjev popolna izbira za FIFA klubsko svetovno prvenstvo™. Tehnološka osnova Hisense AI televizorjev je neodvisno razviti model Xinghai, ki podpira kontinuirane pametne nadgradnje v različnih kategorijah aparatov, kar znatno izboljšuje uporabniško izkušnjo in tržno konkurenčnost. Skupaj s FIFO bo Hisense globalnemu občinstvu predstavil najboljše klubsko svetovno prvenstvo™," je povedal Šaokian.

Hisense si prizadeva zgraditi svetovno priznano podjetje in blagovno znamko s stalnim poudarkom na vrhunskih športnih dogodkih. Hisense z uradnim podpisom uradnega partnerja FIFA klubskega svetovnega prvenstva 2025™, novega vrhunskega klubskega tekmovanja, napreduje v svoji strategiji športnega marketinga in pospešuje svoje globalizacijske napore.

Foto: Hisense

Hisense je bil globalni partner dveh zaporednih FIFA svetovnih prvenstev ™ in treh UEFA evropskih prvenstev. Podjetje si prizadeva za pametni razvoj svojih izdelkov, od televizorjev, laserskih televizorjev, klimatskih naprav do hladilnikov. V liniji televizorjev je Hisense predstavil stopalčni televizor, opremljen s čipom za kakovost slike AI, kar uporabnikom omogoča globoko izkušnjo gledanja. S svojimi hladilniki in klimatskimi napravami platforma ConnectLife podpira medsebojno povezovanje pametnih gospodinjskih aparatov, kar omogoča brezhibno sodelovanje med napravami v gospodinjstvu.





Foto: Hisense Sodelovanje s FIFO poudarja zavezanost skupine Hisense k inovativni tehnologiji svojih izdelkov v prizadevanju za izboljšanje vsakodnevnega življenja. Z inovativnimi izdelki in tehnologijami izboljšujejo gledalske izkušnje navijačev po vsem svetu, nogomet pa postaja dostopnejši in privlačnejši za vse.

