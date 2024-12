Božična razprodaja najbolj priljubljene računalniške opreme

Ko se bližajo prazniki, se začne iskanje popolnega darila. Letos preskočite klišejske nogavice in splošne darilne kartice in podarite produktivno darilo z doživljenjskim dostopom do Microsoft Officea ali operacijskega sistema Windows. To je odlična izbira za vsakega, ki želi racionalizirati svoje delo, povečati ustvarjalnost in biti učinkovitejši pri vsakodnevnih opravilih.

Keysoffova božična razprodaja ponuja nepremagljive cene in visokokakovostno programsko opremo, ki si je prislužila odlične ocene uporabnikov. Z doživljenjsko licenco boste podarili darilo, ki ne bo nikoli izgubilo vrednosti, popolno za večjo produktivnost doma, v službi ali pri osebnih projektih. Za samo 35,77 evra (redna cena 249 €) lahko nekomu podarite Microsoft Office 2021 Professional, obsežno zbirko programov, ki vključuje Word, Excel, PowerPoint in Outlook, kar mu bo pomagalo pri vsem, od službenih opravkov do ustvarjalnih projektov. Ta enkratni nakup vam zagotavlja, da vam nikoli več ne bo treba skrbeti zaradi ponavljajočih se naročnin, zato je to odlična rešitev za lastnike majhnih podjetij, študente in zaposlene, ki bi radi uporabljali zanesljiva in znana orodja za le delček cene naročnine na Microsoft 365. Če potrebujete Office v službi ali šoli, ima Office 2021 vse, kar potrebujete za učinkovito opravljanje dela. Tudi MS Office Professional 2016 lahko dobite po najnižji ceni letos, za samo 15,69 evra za doživljenjsko uporabo, kar je odlično za tiste z manj denarja. Poleg tega lahko dobite tudi Windows 11 Professional za samo 13,55 evra (redna cena 199 €) in uživate v varnem in zanesljivem operacijskem sistemu, ki podpira širok nabor strojne in programske opreme. Programe boste lahko prenesli takoj po nakupu z aktivacijsko kodo, ki vam jo bomo poslali po elektronski pošti. Ne zamudite te ponudbe.

Časovno omejena ponudba. Doživljenjski Microsoftovi izdelki že za samo 8 €

Kupite več in več prihranite. Paket več ključev je boljša izbira.

50-odstotni popust na še več različic operacijskega sistema Windows (koda: BP50)

Računalniška orodja (brez kode za popust)