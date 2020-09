Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V murskosoboški bolnišnici je za posledicami prometne nesreče umrl 64-letni voznik mopeda. Ta je v začetku septembra v naselju Cven v občini Ljutomer zapeljal na bankino, izgubil oblast nad vozilom, padel po vozišču in se v nesreči hudo telesno poškodoval. 64-letnik je letošnja sedma smrtna žrtev prometnih nesreč na pomurskih avtocestah.

Pomurski policisti so medtem v ponedeljek dopoldne obravnavali voznika osebnega vozila, ki je na pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in počivališčem Grabonoš brez veljavnega vozniškega dovoljenja povzročil prometno nesrečo. Voznik iz okolice Ljubljane ni vozil po sredini smernega vozišča in je zapeljal levo ter trčil v sredinsko odbojno ograjo.

V nesreči je nastalo za okoli šest tisoč evrov škode, voznik pa se ni poškodoval. Ker ni posedoval veljavnega vozniškega dovoljenja, so mu policisti vozilo zasegli. Odklonil je tudi preizkus alkoholiziranosti, zato je bil pridržan. Zoper voznika bodo policisti podali obdolžilni predlog.