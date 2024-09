V središču Nove Gorice našli moško truplo

Na Bevkovem trgu v Novi Gorici so zjutraj našli moško truplo, so potrdili na Policijski upravi Nova Gorica. Reševalci pri pregledu niso ugotovili znakov nasilne smrti. Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, da bi ugotovili natančen vzrok smrti 39-letnika z območja severne Primorske.

Policijo so o truplu obvestili ob 7.03. Poleg policistov so na kraj prispeli tudi reševalci službe nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica, so sporočili z uprave.

Policisti so o najdbi trupla obvestili preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Policisti okoliščine še preiskujejo ter bodo o vseh ugotovitvah in rezultatih sanitarne obdukcije obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, so še sporočili.