V potoku v bližini industrijske cone odkrili neznano moško truplo

V strugi potoka Koren v bližini industrijske cone Kromberk so v sredo opoldne našli neznano moško truplo. Novogoriški policisti so ob pomoči strokovnjaka z Inštituta za sodno medicino ugotovili, da je truplo na omenjenem mestu ležalo že več mesecev in da razpada.

O najdbi so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici in okrožno državno tožilko. Za ugotovitev identitete trupla in vzroka smrti je preiskovalni sodnik odredil sodno obdukcijo.

Policisti in kriminalisti medtem nadaljujejo zbiranje obvestil za ugotovitev identitete morebitnega pogrešanega moškega. Povezali so se tudi z italijanskimi varnostnimi organi, so sporočili z novogoriške policijske uprave.