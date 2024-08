Tragedija v gozdu: umrl pod kolesi traktorja

V nedeljo so v zgodnjih popoldanskih urah občana našli svojci in že takoj je bilo jasno, da je podlegel hudim telesnim poškodbam. Novogoriški policisti so na ogledu kraja delovne nesreče med drugim ugotovili, da je moški v dopoldanskih urah v svojem gozdu sam na traktorju z manjšo prikolico prevažal narezana drva. Pri enem od levih zavojev ga je potegnilo s sedeža traktorja in padel je čez prednje levo kolo na tla. To je zatem zapeljalo nanj, kar je bilo za moškega usodno.

O tragičnem dogodku je policija obvestila tudi preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti policijske postaje Nova Gorica so tujo krivdo izključili in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.