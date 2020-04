Rus ubil pet ljudi, ker so glasno govorili

Skupina, v kateri so bili štirje mlajši moški in ženska, se je ustavila na ulici pod oknom 32-letnika v kraju Jelatma blizu mesta Rjazan. Ker so glasno govorili, je odšel na balkon in izbruhnil je prepir. Nato je 32-letnik, čigar identitete niso razkrili, vzel svojo lovsko puško in začel streljati na skupino na ulici. Napadalca so prijeli, pri preiskavi stanovanja pa so našli morilsko orožje, poroča STA.

V pokrajini Rjazan, kjer se je zgodil incident, naj bi sicer prebivalci ostajali doma zaradi epidemije novega koronavirusa.