Pri 31-letniku zasegli 220 sadik konoplje #foto

Policisti so v prostoru za hidroponično gojenje rastlin odkrili 215 sadik konoplje. Foto: policija Med hišno preiskavo so policisti našli posebej prirejen prostor za hidroponično gojenje rastlin, v katerem so našli in zasegli 215 sadik rastlin zelene barve v višini do 1,2 metra. V gospodarskem poslopju so našli manjši prirejen prostor s petimi sadikami konoplje v višini do 1,5 metra.

Možje v modrem so med hišno preiskavo zasegli tudi 25 petard II. kategorije. Policisti bodo zoper osumljenca vložili kazensko ovadbo zaradi suma neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami.

Za zasežene petarde bo po zakonu o eksplozivnih in pirotehničnih izdelkih izdana odločba v hitrem postopku, so sporočili z murskosoboške policijske uprave.