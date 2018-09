Požar v Straži uničil skladišče in lakirnico #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Požar na območju nekdanje tovarne Novoles v Straži pri Novem mestu so gasilci ponoči pogasili, trenutno pa je na prizorišču še vedno vzpostavljena požarna straža, je pojasnil poveljnik štaba CZ Straža Martin Krštinc. Več o vzroku in posledicah požara, v katerem naj bi bilo uničenih okrog 2000 kvadratnih metrov skladiščnih površin, bo znano danes.

Po besedah poveljnika štaba civilne zaščite v občini Straža je požar gasilo približno 60 gasilcev. Požar so pogasili okrog 1. ure zjutraj, nato pa vzpostavili požarno stražo. Vzrok požara še ni znan, so pa na kraju dogodka že policisti in forenziki, tako da bo več znano čez dan.

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je bilo v požaru uničenih okoli 2000 kvadratnih metrov skladiščnih površin. Šlo naj bi za skladišče in lakirnico, ki pa naj po podatkih Krštinca ne bi bila v uporabi.

Okolice objekta sinoči niso evakuirali, so pa okoliške prebivalce pozvali, naj zaprejo okna in se preventivno zadržujejo v prostorih. Že zvečer je bila na območju navzoča tudi predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Požar na območju nekdanje tovarne Novoles je izbruhnil okoli 18.30, ko je zagorelo ostrešje v mizarski delavnici.