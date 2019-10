Policija prijela Romuna zaradi tihotapljenja migrantov

Policisti so pri Brezovici pri Črmošnjicah v ponedeljek popoldne ustavili osebni avtomobil nemških registrskih oznak, v katerem je državljan Romunije prevažal štiri državljane Turčije, ki so nezakonito prišli v državo. Voznika so zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države pridržali in mu zasegli avtomobil.