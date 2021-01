Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policija je preklicala iskanje pogrešanega 33-letnega Elvina Husića iz Cerknice. Husića so namreč našli mrtvega na območju Cerknice. Po do zdaj zbranih podatkih smrt ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.