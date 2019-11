Objavljen posnetek včerajšnje tragedije na Malencah #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred predorom Golovec na ljubljanski južni obvoznici je včeraj dopoldne z viadukta zgrmel tovornjak s cisterno. Madžarski voznik, ki je skupaj s tovornjakom padel 20 metrov globoko, padca ni preživel in je umrl na kraju nesreče. Kako je tovornjak s cisterno prebil zaščitno ograjo in padel z viadukta, si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.

Tovornjak zgrmel z viadukta, voznik umrl. Video: Planet.

Do nesreče je prišlo, ko je 41-letni slovenski voznik osebnega vozila zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku zapeljal desno, pri čemer je trčil v tovorno vozilo. Voznik slednjega je poskušal reševati položaj tako, da je zapeljal desno na odstavni pas, pri čemer pa je tovorno vozilo trčilo v obe varovalni ograji in ju prebilo. Padlo je okoli 20 metrov globoko v globel pod viaduktom, pri čemer je voznik umrl ukleščen v kabino.

Madžarski voznik je umrl na kraju nesreče.

Voznik osebnega vozila v krvi ni imel alkohola ali drugih prepovedanih substanc, v nesreči pa tudi ni bil poškodovan. V cisterni tovornega vozila ni bilo nevarnih snovi, je pa nastala večja materialna škoda. Kolikšna je bila hitrost vozil, bo pokazala preiskava, so pa predstavniki policije že poudarili, da hitrost ni bila prilagojena. Povzročitelj nesreče je osumljen kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti, za kar je predvidena kazen do osmih let zapora.