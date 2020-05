Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zvezi s člankom " Na Obali pretepala psa, policija zbira podatke ", ki je bil na Siol.net objavljen dne 23. aprila 2020, smo od odvetnika Iva Čarmana, ki zastopa Mojco Jakomin, prejeli prikaz nasprotnih dejstev. Prikaz objavljamo v obliki, kot smo ga prejeli, brez uredniških in lektorskih posegov.

"'Ni res, da se je pse mučilo ali pretepalo!'

Iz zapisnikov in postopka veterinarske inšpekcije izhaja, da ne dne 23.04.2020 ne katerikoli drugi dan noben pes ni bil tepen ter da ni bilo nobenega pretepanja ali mučenja katerega koli psa. Prišlo je zgolj do manjšega spopada med dvema psima, ki sta bila nato zaradi njune varnosti ločena. Prav tako noben pes ni bil poškodovan, saj so bili še istega dne pregledani pri veterinarju. Tudi inšpekcija ni zaznala nobene poškodbe.

Neresnične so navedbe, da naj bi bili lastnici Mojci Jakomin katerikoli psi kadarkoli odvzeti ter slednji ne živijo niti nikoli niso živeli v grozljivih razmerah.

Mojca Jakomin, Koper"