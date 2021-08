Huda poškodba moškega, ki je padel z viadukta v Podmežakli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državljan Nemčije, ki je ponoči obtičal na gorenjski avtocesti v zastoju pred predorom Karavanke, je okrog pol tretje ure zjutraj prestopil ograjo viadukta Podmežakla, stopil v prazno in padel v globino. Hudo poškodovanega so ga iz globeli rešili gasilci in mu nudili prvo pomoč, nato pa ga je na zdravljenje v bolnišnico odpeljala Nujna medicinska pomoč Jesenice.