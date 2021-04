Eden največjih zasegov drog pri nas: zaslužili bi lahko tri milijone evrov

Kriminalisti so v zahtevni in dolgotrajni preiskavi zasegli okoli 400 kilogramov prepovedanih drog, kar je eden izmed največjih zasegov prepovedanih drog v Sloveniji.

Murskosoboški kriminalisti so skupaj z upravo kriminalistične policije generalne policijske uprave v torek končali eno izmed najbolj zahtevnih kriminalističnih preiskav zoper organizirano kriminalno združbo štirih oseb, ki naj bi pridobile za najmanj tri milijone evrov protipravne premoženjske koristi. Štirim osumljenim so odvzeli prostost. Kriminalisti so v preiskavi zasegli okoli 400 kilogramov prepovedanih drog, kar je eden največjih zasegov prepovedanih drog v Sloveniji.

Kriminalistično preiskavo, ki je potekala tudi v intenzivnem in dobrem sodelovanju z avstrijsko, nemško in estonsko policijo, je usmerjalo okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti. V torkovi zaključni akciji je sodelovalo 70 kriminalistov in policistov s policijskih uprav Murska Sobota, Maribor in Ljubljana, skupaj s kriminalisti z uprave kriminalistične policije z generalne policijske uprave.

V 15-mesečni policijski preiskavi, ki je potekala v Sloveniji, so kriminalisti začeli preiskovati kazniva dejanja s klasičnimi oblikami policijskega dela, tj. z zbiranjem obvestil, kasneje pa so v preiskavo vključili tudi izvajanje prikritih preiskovalnih ukrepov. V tem času je bilo v sodelovanju s policisti iz Nemčije, Avstrije in Estonije v tujini zaseženih okoli pet kilogramov različnih prepovedanih drog in prek 4.500 kosov tabletk ecstasy (MDMA), so zapisali na uradni spletni strani Policije.

Foto: Policija Kriminalisti so osumljenim osebam zasegli skupno okoli 400 kilogramov prepovedanih drog, ki jih analizira Nacionalni forenzični laboratorij v Ljubljani. Do sedaj so bile izdelane delne analize vzorcev za okoli 83 kilogramov, in sicer:

MDMA – roza tabletke z logom Punisher – 17,5 kilograma,

MDMA – modre tabletke z logom Punisher – 25,4 kilograma,

MDMA kristali – 25 kilogramov,

ketamin (sicer ni na seznamu prepovedanih drog, a je zelo nevarna substanca) – šest kilogramov,

heroin – kilogram,

mefedron – osem kilogramov.

Štirim osebam odvzeta prostost

Kriminalisti in policisti so 13. aprila letos opravili tri hišne preiskave (dve na območju PU Maribor in eno na območju PU Ljubljana) pri štirih osumljenih osebah, starih od 28 do 43 let. Tri osebe so z območja PU Maribor, ena oseba pa z območja PU Ljubljana. Štirim osumljenim je bila odvzeta prostost. Foto: Policija

Štirim osumljenim osebam je bila odvzeta prostost zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja Neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Petnajstega aprila so bile vse osumljene osebe privedene k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper vse odredil pripor. Noben od osumljenih ni bil predkaznovan za tovrstna kazniva dejanja.

Za kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je predpisana kazen zapora od enega do deset let. Za kvalificirano obliko (storjeno v hudodelski združbi) je predpisana kazen zapora od pet do 15 let, še dodajajo na policiji.

Dobro organizirana mreža po vsem svetu, plačilo s kriptovalutami

Kriminalistična preiskava je pokazala, da je imela kriminalna združba zelo dobro organizirano mrežo preprodaje prepovedanih drog po celem svetu, ki je potekala izključno prek črnih tržnic na temnem spletu (darknetu). Plačila za nakupe prepovedanih drog so se vršila izključno z uporabo kriptovalut, poroča policija.

Nakup drog praviloma ni potekal osebno in tako ni bilo fizičnega stika med prodajalcem in kupcem, kar je še dodatno oteževalo preiskavo. Plačila so se vršila z uporabo kriptovalut. Foto: Policija

Nakup drog brez fizičnega stika, kar je otežilo preiskavo

Z uspešnim kriminalističnim preiskovanjem preprodaje prepovedanih drog prek temnega spleta je bil tudi v slovenski policiji narejen velik korak naprej. Pomurski kriminalisti so se namreč prvič srečali s preiskovanjem prodaje velikih količin prepovedanih drog na način, ki se je še do pred kratkim mnogim zdel nepredstavljiv. Nakup drog praviloma ni potekal osebno in tako ni bilo fizičnega stika med prodajalcem in kupcem, kar je še dodatno oteževalo preiskavo.

Vsak posameznik v organizirani kriminalni združbi je imel posebej določeno vlogo. Vodja združbe je prek temnega spleta na različnih tržnicah prodajal in ponujal raznovrstno paleto prepovedanih drog v različnih količinah, za kar je imel izdelan in objavljen cenik. Komuniciral je s kupci in tudi pripravljal pakete s prepovedanimi drogami. Prav tako je skrbel za nabavo predhodnih surovin, s pomočjo katerih so izdelovali amfetamin. Ostali člani združbe so skrbeli za pripravo in oddajo pošiljk, ki so potekale izključno prek pošte. V nekaterih primerih so člani združbe prepovedano drogo dostavljali tudi osebno, predvsem v sosednjo Avstrijo, še pišejo na spletni strani policije. Skupaj so si osumljene osebe pridobile za najmanj tri milijone evrov protipravne premoženjske koristi. Foto: Policija

Pridobili za vsaj tri milijone evrov protipravne premoženjske koristi

Med preiskavo je bilo ugotovljeno, da je kriminalna združba v zadnjih treh letih prodala več kot 82 kilogramov speed paste, več kot 65 kilogramov MDMA kristalov in večje količine ostalih prepovedanih drog, ki jih je ponujala, kot so MDMA-tabletke, MDMA-kristali, heroin, mefedron, prepovedana konoplja, kokain, amfetamin v pasti.

Med preiskovanjem in pregledovanjem profila vodje združbe na temnem spletu je bilo ugotovljeno, da je med aprilom 2018 in julijem 2020 samo na eni izmed tržnic temnega spleta prodal za več kot 600 tisoč evrov prepovedanih drog. Preprodajali so tudi na drugih tržnicah temnega spleta, končni podatki bodo znani po zaključku zbiranja obvestil.

Skupaj so si osumljene osebe pridobile za najmanj tri milijone evrov protipravne premoženjske koristi.