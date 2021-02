Belgijec tihotapil 12 nezakonitih prebežnikov

Ljutomerski policisti so med kontrolo varovanja državne meje v naselju Veščica pri Ljutomeru v sredo okoli 9. ure ustavili najeto tovorno vozilo fiat ducato z belgijskimi registrskimi tablicami. Možje v modrem so ugotovili, da je 49-letni Belgijec nezakonito prevažal 12 prebežnikov.

Policisti so ugotovili, da je 49-letnik v vozilu nezakonito prevažal 12 tujcev, in sicer pet državljanov Sirije, štiri državljane Iraka, dva državljana Irana in enega državljana Egipta. Pet tujcev je v Sloveniji zaprosilo za mednarodno zaščito, ostali bodo vrnjeni hrvaškim varnostnim organom. Vozniku so policisti odvzeli prostost, s kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja, to je prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku, so sporočili z murskosoboške policijske uprave.